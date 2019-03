Seduc promove Curso de Tutoria em Educação a Distância (EaD)

Gestores, professores, coordenadores, supervisores e demais servidores da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) interessados em fazer o Curso de Tutoria em Educação a Distância (EaD) têm até o próximo domingo (31/03), às 20 horas, para fazer a sua inscrição. O curso é totalmente gratuito e será realizado integralmente a distância.

O curso tem a duração de 160 horas, com previsão de início no dia 10 de abril e o término em 11 de junho. São 350 vagas e todas as informações estão disponíveis no Edital 001/2019 – GEED/SUPEM (veja abaixo). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico http://www.formonline.com.br/ . Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail geed@seduc.go.gov.br, ou pelo telefone (62) 3201 7170.

O curso tem o objetivo de promover a formação de profissionais para atuarem como tutores de cursos a distância, proporcionando o desenvolvimento de habilidades associadas à tutoria nesta modalidade e capacitando pedagógica e tecnologicamente os servidores interessados em exercer esta função.

Promovido pela Seduc, por meio da Superintendência de Ensino Médio (Supem)/Gerência de Educação a Distância (Geed), o curso faz parte do Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação.

Certificado

O cursista aprovado será certificado com 160 (cento e sessenta) horas. O conteúdo programático está formatado em 3 (três) módulos: Concepções em EaD, Tutoria em EaD e Prática em EaD.

O cursista deverá ter disponibilidade de tempo para realizar as leituras e atividades propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle). Durante o curso, os participantes contarão com o apoio de um tutor à distância e com o apoio da equipe de suporte ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle).

Cronograma

25/03/2019 – Publicação do Edital

26/03 a 31/03/2019 (até às 20 horas) – Período de inscrição,

exclusivamente, pela Internet

02/04/2019 – Publicação da lista de selecionados

04/04/2019 – Envio de e-mails com as informações para o acesso

10/04/2019 – Início do Curso

11/06/2019 (às 20 horas) – Término do Curso

Para mais informações acesse o site.