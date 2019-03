Maternidade Dona Iris promove oficinas sobre igualdade e justiça na Saúde

O Hospital e Maternidade Dona Íris (HMDI) está realizando esta semana, junto aos profissionais da unidade, oficinas sobre a equidade em saúde. A ação é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), e a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O objetivo é a qualificação dos profissionais de saúde, a fim de garantir a efetivação das ações de equidade (igualdade e justiça) das políticas propostas pelo Ministério da Saúde voltadas aos cidadãos em situação de vulnerabilidade e exclusão social.

A programação conta com temas de discussão em: atenção à saúde da população em situação de rua; atenção à saúde da população LGBT; atenção à saúde da população negra; atenção à saúde da população dos imigrantes e adolescentes abrigados e dos deficientes; atenção à saúde da população Indígena e cigana.

Os participantes vão elaborar propostas para a melhoria no atendimento a este público. Essas sugestões serão discutidas entre os técnicos da gerência da Equidade do Município, a Coordenação da Equidade do Estado e do Hospital e Maternidade Dona Iris e, posteriormente, será feito um planejamento para implementação das ações.

“É importante que nossos profissionais estejam mais conscientes e integrados em relação ao atendimento a este público que geralmente sofre muito com a preconceito da sociedade, falta de oportunidades ou até falta de conhecimento sobre seus direitos. Quando os profissionais recebem mais orientação e capacitação sobre isso, acreditamos que a qualidade e a igualdade no atendimento ao público é maior”- explica a coordenadora técnica do HMDI, Heylla-Mar da Silva.