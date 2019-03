Sine Municipal oferece curso profissionalizante para pessoas com deficiência

O Sine Municipal, em parceria com Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência do Funcionalismo do Banco do Brasil (APABB), oferece vagas para o curso profissionalizante de operador de computador para pessoas com deficiência (PcD).

O objetivo do curso é oferecer conhecimento técnico para que as pessoas com deficiências possam ser inseridas no mercado de trabalho. O curso será realizado na Faculdade Senai Fatesg, localizada no Setor Leste Universitário. As aulas serão ministradas pelos próximos cinco meses.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na unidade do Sine Municipal, que está instalada no Edifício Parthenon Center, na Rua 4, no Setor Central. Para efetivar o cadastro, serão exigidos os seguintes documentos: Carteira de Trabalho, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Registro Geral (RG), além de comprovante de endereço.