Sesc Faiçalville abre as portas para eventos gratuitos neste final de semana

Neste fim de semana o Sesc Faiçalville estará de portas abertas para receber a população em três eventos gratuitos. No sábado e no domingo, dias 30 e 31, a unidade recebe mais uma edição do “Skate Park”, que reúne uma programação especial para os jovens. No sábado, dia 30, os fãs da escritora inglesa Jane Austen terão a oportunidade de discutir as obras e compartilhar conhecimento durante o “Clube do Livro”. E no domingo, dia 31, é a vez dos pais levarem os pequenos para o “Tem bebê na biblioteca”.

Confira os detalhes:

SKATE PARK

Sábado e domingo a adrenalina vai correr nas veias! Se aventura é o seu sobrenome você tem passe livre com a gente. O evento será realizado das 13h às 17h e é totalmente gratuito. Todo mundo vai ter a chance de aprender a se equilibrar sobre as rodinhas. Oficinas de customização, grafite e muito hip-hop esperam por você.

O evento é aberto ao público e as inscrições devem ser realizadas no dia do evento. Confira a programação completa:

– Aprenda a andar de skate e patins

– Customização de capinhas de celular

– Customização de shapes

– Customização de camisetas

– Circuito de habilidades

– Oficina criativa de grafite

– Oficina de hip-hop

CLUBE DO LIVRO

Este mês no Clube do livro é a vez de conhecermos o universo da inglesa Jane Austen. A autora, conhecida por um estilo irônico, se tornou famosa ao analisar os relacionamentos e a convivência da classe média britânica. Se você quer embarcar nesse universo, você tem um encontro marcado dia 30 de março, às 15h, na biblioteca do Sesc Faiçalville. Programação Gratuita!

TEM BEBÊ NA BIBLIOTECA

No domingo, dia 31 de março, às 15h, a fofura vai ocupar o Sesc Faiçalville: Porque ” Tem bebê na biblioteca”. Contação de história, livro de banho, de pano, cartonado, com texturas, sons em uma tarde todinha pensada para estimular o gostinho pela leitura dos pequenos. Programação gratuita!

A indicação é para crianças de zero a três anos com a presença dos responsáveis. Então prepara seu baby e vem viver uma experiência que promete refletir na forma dele ver o mundo.