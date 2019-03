Vereador Lucas Kitão se reúne com Set nesta quinta, 28

O vereador Lucas Kitão (PSL) se reúne com o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo (Set) nesta quinta-feira (28), às 17h, na sede da RedeMob, localizado na Avenida Independência, em Goiânia.

A reunião foi articulada pelo deputado estadual Alysson Lima (PRB) e convidou o vereador, que é representante da Câmara Municipal de Goiânia na Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC).

“Nós já sabemos quais são as demandas da população. Não dá para aumentar o valor da tarifa do transporte coletivo sem melhorar a qualidade do serviço prestado. Mas também queremos discutir com o setor dos empresários do transporte e saber quais são as dificuldades deles”, afirma Lucas Kitão.

O vereador convidou todos os colegas da Câmara Municipal para que participem da reunião e auxiliem no debate para a melhoria da prestação do serviço de transporte coletivo em Goiânia e Região Metropolitana.