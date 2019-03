Gustavo Mendanha acelera videomonitoramento para reduzir crimes e garantir mais segurança em Aparecida

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), sancionará nesta segunda-feira, 1º, às 9 horas, lei municipal que obriga a instalação de câmeras de monitoramento em bares, distribuidoras de bebidas, supermercados, postos de combustíveis, boates e similares que comercializam bebidas alcoólicas.

De acordo com o prefeito, a existência de câmeras de vigilância em estabelecimentos comerciais do município é importante para proteção da vida dos proprietários, funcionários e frequentadores dos locais, segurança de comércios – tendo em vista que estes são, em sua maioria, ponto de encontro antes e depois de ocorrências de delitos. O objetivo é reduzir a ocorrências de atos ilícitos, mas também a elucidação de crimes eventualmente cometidos nesses estabelecimentos.

Apesar da Segurança Pública ser de responsabilidade do estado, a prefeitura de Aparecida está evoluindo na área. A fase inicial do Cidade Digital em Aparecida, em fase de execução e que faz parte do projeto Cidade Inteligente, abrange quatro ações principais: a instalação de 540 km de fibra óptica, a ampliação do videomonitoramento da cidade com aquisição de 600 câmeras com olhos de águia com reconhecimento facial, atos suspeitos e de placas de veículos.

O moderno sistema de inteligência contará com um software que fará a vigilância do patrimônio público, que além de reduzir crimes, vai ajudar na identificação de suspeitos, placas de veículos, potencializando o trabalho da Guarda Civil e demais forças de segurança pública, proporcionando eficiência no atendimento ao cidadão e maior segurança para a população de Aparecida.