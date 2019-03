Nova frente de serviços do BRT avança para Avenida Goiás

O Consórcio responsável pelas obras BRT iniciou nesta semana, por determinação da Prefeitura de Goiânia, mais uma importante frente de serviços. Nesta etapa, foi iniciado o trabalho de drenagem e nova pavimentação asfáltica da Avenida Goiás e da pista de rolamento dos ônibus, começando pelo entorno do córrego Capim Puba no início da Marginal Botafogo, até a Praça Cívica, no Centro.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Dolzonan da Cunha Mattos, as obras na Avenida Goiás representam a segunda etapa para a conclusão do corredor exclusivo de ônibus. “Essa obra faz parte do complexo BRT, serão mais de 2.000m de extensão de rede e será no sistema de “Ribiloc”, um material feito com PVC mais resistente e eficaz”, lembra.

Mattos destacou ainda que na região da Praça Cívica serão usados 500mm de diâmetro do material, 1.600mm no encontro com o Córrego Capim Puba e nos ramais laterais de drenagem serão de 500 mm. “Essa obra resolverá de uma vez por todas todo os problemas de alagamentos ao longo da sua faixa de influência, em especial na Praça Cívica, Praça do Bandeirante e Praça do Trabalhador, além da região da Avenida Independência e Rua 44”.

O trecho que comtempla a região central da capital será entregue em outubro de 2020, junto com a trincheira da Rua 90 com a Avenida 136 e com a requalificação do Terminal Isidória, no Setor Pedro Ludovico.

Ao todo, o projeto pretende atender 148 bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia com 93 ônibus, sendo 28 veículos articulados e 65 convencionais, em quatro linhas. A expectativa é de que cerca de 120 mil pessoas usem o transporte diariamente, sendo 15 mil no horário de pico. Com o sistema, a velocidade dos coletivos passaria da média de 14 km/h para 28 km/h.