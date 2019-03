Prefeitura de Goiânia e Sistema S realizam primeira ação do Projeto Teia

A Prefeitura de Goiânia e a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), em parceria com o Sistema S (Sesc/Senai), realizam a primeira edição do Projeto Teia. A partir das 9h da manhã desta sexta-feira, 29, alunos da Escola Municipal Prof. Lourenço Ferreira Campos têm acesso a serviços sociais variados de forma gratuita. A solenidade conta com a presença do governador Ronaldo Caiado, do prefeito Iris Rezende e do secretário municipal de Educação e Esporte, Marcelo Costa.

O Projeto Teia, executado pelas unidades do Sesc Campinas, Sesc Universitário e Sesc Faiçalville, propõe ações de recreação, nutrição, educação em saúde e segurança alimentar e apoio social até dezembro deste ano. A iniciativa tem a participação do Senac, Sesc Mesa Brasil e contará com unidades móveis do OdontoSesc, Sesc Saúde Visão e BiblioSesc. No convênio, assinado no último dia 20, foi estabelecida a parceria com a Prefeitura de Goiânia para realização de serviços em escolas indicadas pela SME.

Os alunos e comunidade da E.M. Prof. Lourenço Ferreira Campos receberão, nos dias 29 e 30 de março, serviços como orientações e testes de saúde, oficinas, jogos, estética, festival gastronômico, instruções para o mercado do trabalho e pontos para confecção do cartão Sesc. Os atendimentos serão feitos das 9h às 17h, nas proximidades da instituição.

Serviços

– Informações sobre os serviços do evento e divulgação dos serviços Sesc e Senac

– Emissão do cartão Sesc

– Atendimento odontológico

– Consulta Oftalmológica

– Triagem e exame de acuidade vsual

– Orientações educativas em saúde

– Rodas de conversa

– Testes e exames

– Distribuição de pipoca

– Oficinas de aproveitamento integral dos alimentos

– Festival Gastronômico

– Oficina Rede Recostura (customização de peças jeans)

– Oficina de Geração de Renda

– Brinquedos infláveis e radicais

– Jogos e Brincadeiras

– Estética: corte de cabelo, manicure, modelagem e henna para sobrancelhas, design de barba e limpeza de pele

– Teste de glicemia

– Aferição de pressão

– Como elaborar seu currículo e se portar numa entrevista de emprego