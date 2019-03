Shopping Cerrado tem show gratuito de pop rock e MPB neste sábado

O público do Shopping Cerrado poderá conferir um show gratuito de pop rock e MPB, neste sábado (30). A apresentação ficará por conta do cantor Erick Chaves, que se apresentará a partir das 19 horas, na praça de alimentação, que fica no piso 1 do centro de compras.

Titãs, Os Paralamas do Sucesso, Tim Maia, Capital Inicial, Lenine, Legião Urbana, Skank e Engenheiros do Hawaii são alguns dos nomes que irão compor o setlist do show, que integra a programação do “Menu Musical”, projeto realizado pela Flash Produções.

Erick Chaves iniciou sua carreira musical aos 16 anos de idade e, desde então, já fez parte de um grupo de pagode, bandas de baile e duplas sertanejas. Em 2010, decidiu se dedicar à carreira solo e, atualmente, divide os palcos com a direção da Flash Produções.

O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.