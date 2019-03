“Um prefeito se realiza quando vê a comunidade feliz”, diz Iris na primeira edição do Projeto Teia

O prefeito Iris Rezende, ao lado do governador Ronaldo Caiado, participou, na manhã desta sexta-feira (29/03), da primeira edição do Projeto Teia na Escola Municipal Professor Lourenço Ferreira Campos, no setor Jardim Guanabara. Ele enalteceu as parcerias para alavancar novos benefícios para a população. A iniciativa disponibiliza serviços nas áreas de saúde, assistência odontológica, lazer e cultura. A meta é beneficiar 10 mil moradores.

“Um prefeito se realiza sempre que vê a comunidade feliz”, afirma Iris. O Projeto Teia é uma iniciativa pioneira do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-GO, em conjunto com a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME). “Não tenho dúvida de que, juntos, vamos fazer com que os filhos dos trabalhadores de Goiânia, de famílias pobres, possam usufruir de ensino de qualidade, tanto quanto aqueles das escolas mais sofisticadas da capital”, destaca o prefeito.

A abertura do evento contou com as presenças do o presidente da Fecomércio-GO, Marcelo Baiocchi, e do secretário municipal de Educação e Esporte, Marcelo Costa. Os serviços são executados pelas unidades do Sesc e incluem ações de recreação, nutrição, educação em saúde, segurança alimentar e apoio social. A iniciativa tem a participação do Senac e contará com unidades móveis do OdontoSesc, Sesc Saúde Visão e BiblioSesc em escolas indicadas pela SME.

“Os moradores do Jardim Guanabara, bairro que completa 66 anos de idade neste sábado, são atendidos com esse projeto extraordinário do Sesc/Senac”, ressalta Iris. Ele agradeceu a presença do governador Ronaldo Caiado. “Mesmo com tantos problemas, ele veio prestigiar um projeto que diz respeito diretamente aos ‘pequenos’ do ensino municipal”, destaca.

“Quando organismos como Prefeitura, Estado, Sistema S e parlamentares se juntam, o resultado é positivo, como esse aqui”, disse Caiado. “Temos orgulho de ter um prefeito como Iris Rezende à frente desta cidade”, frisa. “Podem ter certeza que minha sintonia com ele é total, para o bem de Goiânia,” completa.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio/ Sesc/ Senac, Marcelo Baiocchi, a ação ressalta o compromisso social das entidades envolvidas. “Essa parceria ampla demonstra que é possível a união de forças para levar mais conforto à população”, destaca.

A unidade móvel OdontoSesc permanecerá na porta da escola durante todo o mês realizando os atendimentos das famílias cadastradas no dia do evento. O projeto traz o formato de atuação bimestral. A cada intervalo ele será direcionado para uma região e escola de Goiânia. As próximas etapas vão acontecer nos meses de maio, agosto, outubro e dezembro.