Estão abertas as inscrições de voluntários para o JUG’s

Já estão abertas as inscrições para quem deseja ser voluntário dos Jogos Universitários de Goiás (JUG’s). As vagas são para diversas áreas e são é oferecido certificado de horas, uniforme e alojamento. As inscrições seguem abertas até o dia 13 de abril e podem ser feitas pelo formulário disponível em https://forms.gle/vviH3a7gKVvRF965A.

Os requisitos são diferentes para cada área. Para a equipe de saúde, por exemplo, é necessário estar na metade do curso superior de fisioterapia, enfermagem, medicina ou odontologia. Para as outras áreas, como operacional, é necessário conhecer as modalidades esportivas.

As grandes áreas de atuação são transporte (auxílio na logística e deslocamento dos atletas), operacional (auxílio na organização, desdobramento e realização das competições), saúde (primeiros socorros em quadra e recovery na clínica). Há ainda vagas para auxílio no cerimonial, secretaria e hospedagem.

O presidente da Federação Goiana de Despostos Universitário (FGDU), Lusimar Santos, explica que a equipe é fundamental para o sucesso do evento. “Sempre recebemos muito interessados, o que demonstra o apoio de Goiás ao esporte. Oferecemos uma estrutura completa e exigimos apenas que os voluntários estejam dispostos a apreender e contribuir com a grandeza do JUG’s.”