Prefeito Iris Rezende concede progressão a servidores da Educação e Saúde

O prefeito Iris Rezende assinou na última sexta-feira, 29, decreto que garante a progressão horizontal para os servidores da saúde e professores da rede municipal de educação. A medida vai beneficiar cera de 5.935 professores e outros 2.362 servidores da saúde municipal. O documento, com o nome de todos os beneficiados, deve ser publicado no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira, 1º.

A progressão funcional é a movimentação do servidor na carreira prevista para o cargo que ocupa. No caso da progressão horizontal, o benefício é concedido por merecimento a cada três anos, de uma referência para a subsequente, dentro de um mesmo nível, em virtude do tempo de efetivo exercício no cargo, participação efetiva no Programa de Saúde do Trabalhador e avaliação de desempenho positiva no período.

Os quase seis mil professores da rede Municipal de Educação farão jus à progressão de uma letra na carreira, retroativo a 2016. Já os servidores da saúde serão beneficiados com o salto de duas letras, retroativos a 2016 e 2018. No total, serão alcançados pelas progressões mais de oito mil servidores municipais.

De acordo com o prefeito Iris Rezende, depois de um intenso e árduo trabalho de reequilíbrio das contas públicas do município, é hora de privilegiar aqueles que dedicaram esforços para que os serviços públicos continuassem sendo prestados com zelo e dedicação, mesmo com tantas dificuldades encontradas.

“Nada disso seria possível, não fosse a dedicação de nossos servidores. Se num primeiro momento não tivemos condições financeiras de atender o pleito desses valorosos companheiros, é chegada a hora de ir corrigindo as distorções, dando o devido reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos nossos servidores”, avalia.

Medidas de valorização do servidor público municipal vêm sendo adotadas ao longo da gestão, como o pagamento das progressões horizontais e verticais do funcionalismo, pagamento do data-base e, mais recentemente, a volta do pagamento do salário dentro do mês trabalhado, uma promessa feita pelo prefeito Iris Rezende.