Seduc convoca 285 novos professores nível III para tomarem posse

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) convoca a partir desta segunda-feira, 1º de abril, 285 novos professores (nível III) aprovados em concurso público. Os convocados deverão apresentar os documentos exigidos para a posse no cargo no Núcleo de Modulação e Registros Funcionais da Seduc (Av. Anhanguera, nº 7.171, Setor Oeste – em frente ao Hospital Materno Infantil).

O prazo para apresentação é de 30 dias a contar da publicação dos nomes no Diário Oficial do Estado. Giordani Lima, superintendente de Gestão de Pessoas da Seduc, destaca que a nova convocação reforça o compromisso da secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em ampliar o número de servidores efetivos na rede estadual de ensino.

Nomeação

Os novos professores contribuirão para suprir o déficit de profissionais nas escolas de Ensino Fundamental e Médio de todo o Estado. Os salários a serem pagos terão uma variação conforme a carga horária semanal: R$ 1.669,63 (20 horas), R$ 2.504,44 (30 horas) e R$ 3.339,25 (40 horas).

Durante os próximos três anos, os aprovados passarão por um estágio probatório, que tem o objetivo de apurar os requisitos necessários ao exercício da profissão. Durante esse período serão aplicadas avaliações nos meses de novembro e maio.

Com essa nova convocação, a rede pública estadual passa a contar com 435 novos professores efetivos. No dia 7 de fevereiro, a Seduc já havia convocado 150 professores (licenciatura plena) nas áreas de Biologia, Matemática, Física e Química.

A lista com os 435 nomes dos aprovados foi publicada no Diário Oficial do dia 7 de fevereiro de 2019. O decreto de nomeação foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado no dia 5 de fevereiro deste ano.

Confira a lista dos aprovados em http://diariooficial.abc.go.gov.br/ (07/02/2019). Já o passo a passo para tomar posse no cargo pode ser acessado no site da Secretaria de Planejamento de Goiás: https://bit.ly/2DYxdqO.