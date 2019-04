Governador recebe representantes de Gansú e avalia parcerias nas áreas de Educação, Indústria e Agronegócio

Estreitar os laços para poder avançar em áreas estratégicas para Goiás, valendo-se do know-how e experiências bem sucedidas de Gansú, na China. Foi com este objetivo que o governador Ronaldo Caiado recebeu, na manhã desta segunda-feira (1/4), no Palácio das Esmeraldas, uma comitiva com 11 representantes daquela região. “Ainda estamos no terceiro mês de mandato. Temos mais três anos e nove meses para buscar todas as possibilidades de se concretizar convênios, acordos, negócios, tudo o quer for possível. Haverá, de meu governo e dos meus secretários, total suporte”, pontuou Caiado aos visitantes asiáticos.

“Esta visita ao seu Estado é apenas o primeiro capítulo de nossa parceria. Isso não é a totalidade, estamos só começando”, afirmou o vice-governador da Província, Hao Yuan, que veio representando o governador, Tang Renjian. Ele aproveitou para convidar Caiado para uma visita à China em 2020, para que o governador goiano possa conhecer de perto fábricas de placas de energia solar e usinas de mineração, segmento no qual Gansú tornou-se referência mundial na exploração de minérios ao transformar as áreas utilizadas em verdadeiras florestas.

Em contrapartida, Caiado destacou o desempenho de excelência no Estado nos ramos da Agricultura e Pecuária, com alta tecnologia, grande produtividade e excelente padrão genético. “Nós, brasileiros, somos os únicos que produzimos boi verde. Nosso gado não se alimenta com resíduos animais nem recebem hormônios. Eles chegam à condição de abate se alimentando no pasto e também recebendo alimentação a base de grãos, milho e sorgo. E no controle sanitário, Goiás é referência junto a Organização Internacional de Epizootias (OIE), como padrão sanitário”, pontuou o governador. O sabor da carne goiana chegou a ser elogiado pelos chineses durante a reunião.

Caiado também frisou a necessidade de estabelecer convênios em áreas que são fundamentais para o povo goiano, como a questão educacional. “A educação na China é uma referência. Não por acaso eles chegaram à condição que hoje representam em todo o cenário mundial. Avançamos em nosso diálogo e teremos a oportunidade de enviar nossos jovens para se desenvolverem em áreas como Robótica, Física e Matemática. Eles se colocaram à disposição, recebendo nossos alunos que estão preparados para esse nível de curso, lá em Gansú. Também se ofereceram para receber servidores públicos goianos em programas de estágio, treinamento e capacitação”, enumerou o governador.

Redução da desigualdade

O governador se surpreendeu com uma das integrantes da comitiva, uma industrial com larga experiência em trabalhos sociais de combate à pobreza e desigualdades regionais, que espontaneamente se propôs a entrar em contato direto com o Governo de Goiás a fim de aplicar no Nordeste goiano projetos que já conduz, de forma bem-sucedida, em várias outras partes do mundo. Ao final, Ronaldo Caiado fez um balanço muito positivo do encontro. “Toda parceria acrescenta e muito. Ainda mais neste caso, que é uma troca de experiência com outra cultura. Sabemos o quanto eles avançaram na área de pesquisa, de tecnologia. Tudo o que pudermos atrair, que vá levar à melhoria, à evolução na nossa área educacional e social, são pontos que devemos, mais do nunca, apoiar”, completou.