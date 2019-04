Seduc realiza cerimônia de acolhida aos 118 professores aprovados em concurso público

Nesta quarta-feira (3/4), o governador Ronaldo Caiado e a secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, participarão da cerimônia de acolhida e certificação dos 118 professores aprovados em concurso público realizado em 2018. Também estarão presentes Coordenadores Regionais de Educação, superintendentes, chefes de núcleos, gerentes e demais autoridades.

A solenidade será realizada às 9 horas no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Os novos professores efetivos, nível III, chegam à rede pública estadual para suprir o déficit no Ensino Fundamental e Médio em quatro áreas distintas: Biologia, Matemática, Física e Química.

Segundo a Superintendência de Gestão de Pessoal (SGP), dos 150 primeiros convocados por meio de concurso público, somente 118 tiveram a documentação comprobatória validada pela Secretaria de Estado da Cultura (Seduc). De acordo com o edital, durante os próximos três anos, eles passarão por estágio probatório, que visa apurar os requisitos necessários ao exercício da profissão. Nesse período serão aplicadas duas avaliações anuais. Os salários a serem pagos terão uma variação conforme a carga horária semanal: R$ 1.669,63 (20 horas), R$ 2.504,44 (30 horas) e R$ 3.339,25 (40 horas).

Convocação

Os novos professores irão lecionar em 49 municípios goianos. São eles Águas Lindas de Goiás, Alto Paraíso, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragarças, Cachoeira Alta, Catalão, Ceres, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiânia, Goiatuba, Inhumas, Iporá, Itaberaí, Itapaci, Itapuranga, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Jussara, Luziânia, Mineiros, Morrinhos, Novo Gama, Padre Bernardo, Palmeiras de Goiás, Piracanjuba, Piranhas, Pires do Rio, Planaltina, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Rio Verde, Rubiataba, Santa Helena de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São Domingos, São João da Aliança, São Miguel do Araguaia, Silvânia, Simolândia, Sítio d’Abadia, Trindade, Uruaçu e Valparaíso de Goiás.

Os 118 professores que estão sendo empossados nesta quarta-feira (3/4) fazem parte de um grupo de 435 aprovados no concurso público de 2018. A lista com a totalidade dos nomes foi publicada no dia 7 de fevereiro de 2019 no Diário Oficial de Goiás e o decreto de nomeação foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado dois dias antes.

Na última segunda-feira, 1º/4, foram convocados outros 285 professores aprovados no mesmo concurso. O segundo grupo de convocados tem 30 dias para apresentar a documentação ao Núcleo de Modulação de Registros Funcionais da Seduc para a efetivação da posse.

Sobre o concurso

O concurso público que selecionou os 435 professores que agora passam a integrar o quadro efetivo do Magistério da Seduc foi organizado pelo Instituto Quadrix por solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce). Mais de 10 mil candidatos fizeram as inscrições no período de 27 de abril a 6 de junho do ano passado. As provas foram aplicadas no dia 24 de junho e o resultado final divulgado no dia 27 de agosto.

O edital 002/2018, publicado no Diário Oficial de Goiás no dia 5 de abril do mesmo ano, previa que a nomeação dos aprovados seria realizada no prazo de 6 meses após a homologação do resultado final do concurso, o que não ocorreu.