Seinfra executa diversos serviços em Goiânia

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) iniciou esta semana a realização de diversos serviços em vários bairros de Goiânia. A Rua OM 21, no Residencial Orlando de Morais, na região Norte de Goiânia, recebe recuperação de meio-fio. Já a Rua SR-6, no Village Santa Rita II, recebe as obras de compactação de base para o recebimento do asfalto.

Os serviços de confecção de poço de visita estão concentrados na Rua Padre Clemente, no Setor Campinas. Essa obra contempla a construção de 6 bocas de lobo e 3 caixas de poços de visitas distribuídos ao longo de 250 metros de galerias pluviais. Além disso, a Rua Jequitiba, no Setor Village Samambaia, recebe os serviços de patrolamento e conservação de vias.

Por outro lado, a gestão municipal executa a operação tapa-buracos nos seguintes bairros: Setor Solange Park, Setor dos Funcionários, Jardim Fonte Nova, Jardim Nova Esperança, Setor Pedro Ludovico, entre outros. Por fim, as equipes dos serviços de limpeza de bocas de lobo atendem cerca de 10 bairros em diferentes regiões da Cidade.

O secretário de Infraestrutura, Dolzonan da Cunha Mattos, ressalta que a Seinfra não mede esforços para manter a cidade bem conservada. “O compromisso dessa gestão com os goianienses é tornar Goiânia um lugar melhor para se viver e morar”, afirmou.