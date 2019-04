Amma apreende aves silvestres

Fiscais da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e técnicos da Gerência de Fauna e Flora realizaram a apreensão de 14 aves silvestres, sendo dez periquitos-de-encontro-amarelo e quatro periquitos-reis. A ação, decorrente de denúncia enviada à Amma, aconteceu na manhã desta terça-feira, 2, no Residencial Antônio Pires e contou com o apoio de três policiais do Comando de Policiamento Ambiental, que estavam sob o comando do sargento Castro.

Desse total de aves apreendidas, dez delas estavam numa só residência, o que resultou numa multa bem salgada: aproximadamente R$ 50 mil, sendo R$ 5 mil a cada espécie. À pessoa autuada foi dado um prazo de dez dias para que ela recorra. Os demais periquitos foram entregues voluntariamente por pessoas vizinhas à casa que foi alvo de fiscalização, que viram a movimentação e decidiram entregar os animais. Todos os animais foram encaminhados pela Gerência de Fauna e Flora da Amma ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama. As aves ficarão por alguns dias de observação no Cetas e posteriormente serão soltas na natureza.

Na aplicação da multa, os fiscais disseram ao infrator que ele foi autuado por transgredir o artigo 24, inciso II, do Decreto 6.514 de 22 de julho de 2008, o qual fala das proibições: “matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida”. Chefe de Fiscalização da Amma, Diego Moura ressaltou a importância de as pessoas realizarem denúncias, destacando que “o resgaste dessas 14 aves que ali acontecia foi resultado de denúncia”, que pode ser feita pelo telefone 161 ou pelo Watsapp 99148-7695.