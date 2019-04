Anápolis recebe Mostra Cine Sesc 2019

Dos dias 4 a 7 de abril, o Sesc Anápolis recebe a Mostra Cine Sesc 2019, que começou em março e acontecerá durante todo o ano.

A iniciativa promove a circulação, difusão e o acesso a produções cinematográficas nacionais e internacionais por meio de oito mostras temáticas: “A Poesia do Cotidiano e das Cidades”, “Territórios Hostis”, “Terror Giallo Italiano”, “Corpos Elétricos”, “Arte e seu Enleio”, “Hong Sang-Soo”, “A História de Três Américas”, “A Família vai Bem, Obrigado”.

Com mais de uma década de existência, o objetivo do circuito é democratizar a cultura, apresentando obras com formas narrativas impactantes e que trazem reflexões, sempre alinhadas com os princípios sociais que movem a Instituição.

Todas as exibições são gratuitas e serão realizadas no auditório do Sesc Anápolis.

Confira a programação de abril:

Territórios Hostis – De 4 a 7 de abril

Martírio

Exibição: 4 de abril, 19h30

Uma análise da violência sofrida pelo grupo Guarani Kaiowá, uma das maiores populações indígenas do Brasil nos dias de hoje e que habita as terras do centro-oeste brasileiro, entrando constantemente em conflito com as forças de repressão e opressão organizadas pelos latifundiários, pecuaristas e fazendeiros locais, que desejam exterminar os índios e tomar as terras para si.

Origem: Brasil

Ano de produção: 2016

Duração: 160 min

Classificação: 12 anos

Direção: Vincent Carelli e Ernesto de Carvalho e Tita

Era o Hotel Cambridge

Exibição: 5 de abril, 19h30

Refugiados recém-chegados ao Brasil dividem com um grupo de sem-tetos um velho edifício abandonado no centro de São Paulo. Além da tensão diária que a ameaça de despejo causa, os novos moradores do prédio terão que lidar com seus dramas pessoais e aprender a conviver com pessoas que, apesar de diferentes, enfrentam juntos a vida nas ruas.

Origem: Brasil

Ano de produção: 2016

Duração: 99 min

Classificação: 12 anos

Direção: Eliane Caffé

Futuro Perfeito

Exibição: 6 de abril, 19h30

Xiaobin, uma jovem chinesa de 17 anos e está perdida em um mundo novo. Após se mudar para a Argentina sem falar nenhuma palavra em espanhol, ela busca um rumo para seu futuro. Poucos dias depois de sua chegada, novos caminhos já vinham sendo traçados: ela já tinha um novo nome, Beatriz, e um emprego em um supermercado chinês. Ao se matricular em uma escola de línguas, a jovem vai aos poucos aprendendo novas palavras, ao mesmo tempo em que seu futuro é delineado.

Origem: Argentina

Ano de produção: 2016

Duração: 65 min

Classificação: Livre

Direção: Nele Wohlatz

Fátima

Exibição: 7 de abril, 19h30

Sinopse: Fátima cria sozinha as duas filhas: Souad, de 15 anos, adolescente rebelde; e Nesrine, de 18 anos, começando os estudos de medicina. Ela não fala bem francês, o que frustra sua comunicação com as filhas, mas ainda assim ambas são a razão para que ela siga em frente. Um dia, em seu emprego como empregada doméstica, ela cai de uma escada. Convalescendo, escreve em árabe tudo o que nunca conseguiu dizer às filhas em francês.

Origem: França/Canadá

Ano de produção: 2015

Duração: 79 min

Classificação: 10 anos

Direção: Philippe Faucon