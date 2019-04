Câmara Federal e Instituto Mauricio de Sousa apresentam exposição com a Turma da Mônica

A Câmara dos Deputados e o Instituto Mauricio de Sousa Produções abrem, nesta quarta (20), às 17 horas, a exposição “Mauricio de Sousa: Imaginação a serviço da sociedade”. O evento será no corredor de acesso ao Plenário Ulysses Guimarães, com a presença do desenhista.

A mostra traz histórias da Turma da Mônica que fizeram parte de mais de 200 campanhas institucionais, com temas como direito das crianças, inclusão, diversidade, ética e cidadania. A exposição destaca também histórias desenvolvidas em parceria com a Câmara sobre a importância do voto e da participação na vida pública.

Instituto Mauricio de Sousa (IMS)

Fundado em 1997, o IMS realiza projetos, campanhas e ações sociais focados na construção de conteúdos que, por meio de uma linguagem clara e lúdica, estimulam o desenvolvimento humano, a inclusão social, o incentivo à leitura, o respeito entre as diferenças, a formação de cidadãos conscientes e conhecedores de seus deveres e direitos.

Serviço

Inauguração: 20 de março, às 17h

Visitação: 20 de março a 11 de abril

Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Local: Corredor de acesso ao Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados