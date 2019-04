Congresso técnico dos JUGs será no dia 13 de abril

O congresso técnico dos Jogos Universitários de Goiás (JUGs) será no dia 13 de abril (sábado), no auditório central da Universidade de Rio Verde (UniRV), em Rio Verde, às 10 horas. O evento é aberto a todas as instituições de ensino superior que estão inscritas nos Jogos. Também vão participar o grupo de trabalho que atuará nesta edição do evento.

Os JUGs

Os Jogos Universitários de Goiás (JUGs) 2019 serão realizados em Rio Verde entre os dias 17 e 21 de abril. Serão disputadas no município do sudoeste goiano partidas de vôlei de areia, futvôlei, futsal, handebol, basquete, voleibol, rugby nas modalidades masculinas e femininas.

Para esta etapa dos JUGs são esperados cerca de 800 alunos atletas. O evento é realizado pela Federação Goiana de Desportos Universitários (FGDU), com apoio da Prefeitura de Rio Verde, por meio da Secretaria de Esportes, CBDU, Universidade de Rio Verde (Unirv), Super Bolla e Câmara Municipal de Rio Verde.

A última edição, em 2018, dos JUGs foi realizada em Itumbiara, no sul do Estado. Para o presidente da FGDU, Lusimar Santos, a interiorização do desporto universitário consente um bom formato das disputas, além de permitir a convivência dos estudantes. “É um momento de congraçamento e união dos atletas de universidades de todo o Estado.”

Os classificados nesta etapa vão disputar em agosto, em Vitória (ES), a Conferência Central dos Jogos Universitários Brasileiros de Quadras, no qual estarão as principais equipes do Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás.