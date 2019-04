Fernando Boi, Grace Venturini e Sam do Cavaco comandam show de samba no Lowbrow

Nesta quinta-feira (04), o público do Lowbrow Lab Arte & Boteco poderá conferir mais um show de samba pelo projeto “Fuá Encontro de Sambistas”. Desta vez, a programação será comandada pelos cantores Fernando Boi, Grace Venturini e Sam do Cavaco, que se apresentarão a partir das 21 horas.

Além de Boi, no violão, a banda será formada por Cauã Casonato, no pandeiro, Welson Santos, no surdo e no tam tam, e Danilo Carvalho, no cavaquinho. Zeca Pagodinho, Art Popular, Maria Rita, Casuarina, Fundo de Quintal, Jorge Aragão, Jorge Ben Jor e Gilberto Gil são alguns dos nomes que irão integrar o setlist da apresentação.

Fernando Marques, mais conhecido como Fernando Boi, contabiliza atualmente 12 anos de carreira musical, quatro discos e um DVD. Com o grupo Alvorada do Samba, o cantor e compositor lançou o seu primeiro álbum, intitulado “Raiz de Boêmio”, totalmente autoral. Já o segundo disco, “A Lenda da Batucada”, foi produzido em carreira solo.

Grace Venturini começou a dar seus primeiros passos na música aos 8 anos de idade. Já se apresentou em grandes espetáculos e festivais; gravou um single, três discos solo e também o DVD “A Sua Cara”, que será lançado em breve; e dividiu palco com artistas consagrados nacionalmente, como Almir Sater, Oswaldo Montenegro e Biquini Cavadão, entre outros.

Já Sam do Cavaco contabiliza 20 anos de carreira como cantor, compositor e cavaquinista. Ele viveu na Europa durante oito anos, época em que fez apresentações de samba na Alemanha, Holanda, Portugal, França, Dinamarca e Bélgica, entre outros países, mas desde 2013 voltou a se dedicar ao gênero na capital goiana.

O Lowbrow Lab Arte & Boteco abre as portas às 19 horas, com a exposição “Bailinho”. Inspirada no Carnaval, a mostra apresenta cerca de 15 obras, entre fotografias, desenhos, dobraduras e impressões do Babakisses, projeto independente comandado pelo artista visual Lucas Ruiz e pela designer Amanda Daher.