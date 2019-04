Lissauer: “Assembleia não atrapalhará desenvolvimento do estado e muito menos das indústrias”

O presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira PSB), participou ao lado de deputados estaduais de café de manhã nesta quarta-feira (3) com dirigentes da Fieg. “O Sistema Fieg é muito importante para o desenvolvimento do Estado de Goiás e é muito importante dialogar com entidades que movimentam a economia do Estado”, assinalou.

Lissauer disse que o Legislativo é o poder caracterizado pelo diálogo. “Sabemos de todas as dificuldades e estamos atentos às necessidades de todos os segmentos do Estado. Venho do setor produtivo, sou representante desse setor. Meu primeiro mandato foi pautado nesse segmento. Sempre defendo os interesses de quem trabalha, de quem produz, gera renda e paga impostos. São eles que desenvolvem esse Estado e ajudam o Brasil a sair da crise também”, sublinhou.

O presidente da Casa de Leis pontuou que existem algumas discrepâncias com relação aos incentivos fiscais de Goiás. Porém, tudo isso, de acordo com ele, “será muito bem discutido na Alego e ninguém está querendo atrapalhar o desenvolvimento do Estado e muito menos atrapalhar as indústrias”.

Ele sustentou que a intenção principal da Assembleia é trabalhar para fazer com que Goiás desenvolva cada vez mais e fazer justiça com todos os empresários do Estado. “Essa entidade que tem quase 70 anos ajudou a desenvolver o Estado de Goiás. Ela ajudou a elevar o PIB de Goiás, a atrair indústrias. Nós temos muitos desafios pela frente, mas tenho certeza que a Fieg, por meio de sua representatividade, tem muito a contribuir para o desenvolvimento de Goiás. Nós temos muito a alavancar e crescer no que tange à indústria”, finalizou.