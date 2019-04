Lissauer Vieira: Rio Verde será capital de Goiás durante a Feira Tecnoshow

Por iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB),Rio Verde será sede do governo estadual durante dois dias da Feira de Tecnologia em Agronegócio (Tecnoshow), entre 8 a 12 de abril. Em post nas sociais Lissauer comemora o fato e convida a população goiaaa a participar deste momento histórico do município,

Segundo Lissauer, o município, que também é sua principal base política, tem participação crucial no recente crescimento do agronegócio brasileiro. Rio Verde é a quarta cidade mais populosa de Goiás, com aproximadamente 230 mil habitantes. “Nosso município conta com uma grande estrutura agroindustrial e uma importante cooperativa agrícola, a Comigo. E homenagear a cidade durante a realização desse evento, que movimenta a economia e o turismo do nosso Estado, é ato merecido”, justificou.

A Tecnoshow é promovida anualmente pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo). A cada edição, o número de expositores e visitantes, além da comercialização de produtos, tem crescido de forma surpreendente.Em 2018 foi registrado recorde de R$ 2,5 bilhões de negócios fechados.