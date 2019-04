Livros ajudam no desenvolvimento pessoal das crianças

As crianças são consideradas o futuro da nação, e para ajudar a prepara-las para o mundo, nada melhor do que aguçar o gosto pela leitura. A importância da literatura na infância é muito grande, pois tem a capacidade de formar cidadãos ativos na organização de uma sociedade mais consciente e crítica.

Por isso, desenvolver o hábito pela leitura desde o período infantil é fundamental, e a influência de pais e educadores nesse estágio é imprescindível. Pois, a leitura é uma das formas de que dispõe a interação com o ambiente em que estão inseridos e ajuda na compreensão de mundo. Por conta disso, é necessário que a criança se familiarize com os livros desde seus primeiros anos de vida.

A literatura desperta diferentes habilidades nas crianças, como a linguagem, a ampliação de vocabulário, a criatividade e a descoberta do mundo imaginário, além de fomentar o gosto pela escrita também. Então, a educação deve resgatar o repertório que toda história infantil oferece para apresentar ás crianças as diferenças entre as culturas e os indivíduos, para ensiná-las a lidar com questões de forma ética, e para ajuda-las a lidar com as emoções durante seu desenvolvimento.

Lembrando que, a leitura deve ser introduzida de forma natural no dia a dia dos pequeninos, não deve ser algo imposto. Então, deve-se levar em consideração o tempo de atenção que a criança dedica à leitura e respeitar esse limite, mas nunca deixando de incentivar o contato com as obras literárias.

E com o propósito de estimular a leitura entre as crianças, no dia 18 de abril comemora-se o Dia Nacional do Livro Infantil, essa data – em especial – foi escolhida em homenagem ao Monteiro Lobato, já que ele foi um dos percursores da literatura infantil e infanto-juvenil aqui no Brasil. Neste dia, lembram à todos como é importante deixar meninos e meninas em contato com os livros desde cedo, para crescerem apegados a literatura.

E como uma ótima indicação de leitura infanto-juvenil, o livro “O Diário Do Erasmo”, escrito pelo autor Robson Cuer, já em sua segunda edição pela Editora Coerência, narra a história do Erasmo, um cachorrinho que é resgatado e adotado, assim, passa a ser bem tratado e recebe muito amor de seu novo “papai”. Inspirada na vida real, essa obra é perfeita para os amantes dos animais, sejam eles crianças ou adultos. Suas mensagens, aparentemente simples, encantam com a sutileza e com a moral que a história carrega por si só, esse livro é perfeito para ajudar os pequenos a aprender sobre o cuidado com os animais e o respeito com os seres vivos.

O diário do Erasmo

Erasmo é um cachorro de sorte. Junto com seus amigos vive aventuras e conhece o mundo com a curiosidade de uma criança, sem preconceitos e atento a tudo. Descobre um mundo mágico que por vezes não percebemos e emociona, ensina e diverte os leitores. Leve, poético e sensível, nos lembra que a vida é muita mágica e que a amizade é um lindo sentimento.

Ficha Técnica

Título: O diário do Erasmo

ISBN: 978-85-92572-24-2

Edição: 2ª

Autor: Robson Cuer

Páginas: 167

Preço: R$ 30,00

Sobre a autor: Eu sou só um cara querendo que você saiba que ler é o maior barato! Tenho mais de 40 anos, amo os animais e sempre fui incentivado pela vida a ser o melhor que pudesse. Tenho uma memória afetiva muito intensa e sou capaz de descrever com detalhes momentos e situações passadas. Observador, converso com as plantas e os bichos e eles me respondem. A natureza está viva, se você não acredita é só tentar. Minhas personagens são as grandes paixões da minha vida, e as aventuras que criei usando fatos reais e faz-de-conta me surpreendem a todo momento pela receptividade de adultos e crianças. É emocionante saber que dentro de todos nós habita uma criança que a tecnologia não conseguiu destruir. Gosto de cinema, teatro, livros e quero andar de disco voador. Tenho muitos planos, alguns sonhos e muitas histórias para contar.