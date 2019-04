Assessor especial e chefe de gabinete de Ricardo Vélez no MEC são demitidos

A onda de demissões no alto escalão do Ministério da Educação (MEC) continua, tornando cada vez mais evidentes diminuição do poder do ministro, Ricardo Vélez Rodriguez, na pasta.

Nesta quinta-feira (4), foi publicada no Diário Oficial da União a exoneração do assessor especial de Vélez, Bruno Garschagen, e a de Josie de Jesus, chefe de gabinete do MEC — outro cargo muito próximo do ministro.

Garschagen, um dos integrantes do MEC mais próximos do ministro, é também muito ligado ao ideólogo de direita Olavo de Carvalho. A demissão foi assinada por Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil.

De acordo com o Blog Renata Cafardo, do “Estado de São Paulo”, Garschagen foi um dos assessores que participaram da decisão de enviar às escolas de todo o país uma carta do ministro com o slogan usado na campanha de Jair Bolsonaro à presidência, incluindo o pedido para que as crianças fossem filmadas cantando o Hino Nacional.

Bruno Garschagen segurou-se por dois meses no cargo, tendo sido nomeado em 30 de janeiro. É formado em Direito, mestre em Ciências Políticas e autor de um livro intitulado “Pare de acreditar no governo”.

Ele também tem trabalhos como tradutor: fez a versão em português dos livros “Como ser um conservador”, de Roger Scruton; “Uma teoria do socialismo e do capitalismo”, de Hans-Hermann Hoppe; e “O fim do FED — Por que acabar com o Banco Central”, de Ron Paul.

Não se sabe ainda quem ficará no lugar dele como assessor especial do ministro da Educação.

Militar assume chefia de gabinete

Outra demissão que chama atenção nesta quinta-feira, também publicada no Diário Oficial, é a da chefe de gabinete do MEC, outro cargo muito próximo do ministro. Quem ocupava o posto era Josie de Jesus, ex-funcionária do Centro Paula Souza, em São Paulo. Ela não ficou nem um mês no cargo: havia assumido em 11 de março.

