Duplicação da BR-050/GO é inaugurada

Mais um trecho da BR-050, entre Cristalina e Catalão, no Goiás, está duplicado e liberado para o tráfego. A inauguração dos 53,9 quilômetros de pista duplicada contou com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que destacou a importância da parceria dos investimentos privados nesta entrega. Esse é um exemplo de como otimizar os investimentos públicos e ampliar os investimentos privados em infraestrutura. Nosso governo tem como objetivo destravar obras e repactuar os contratos de concessão que estão desequilibrados, possibilitando a retomada dos investimentos”, afirmou Freitas.

Considerada uma das rodovias mais movimentadas do país, a BR-050 liga a capital federal à maior metrópole brasileira: São Paulo. No total, são 436,6 km concedidos, sendo que já foram duplicados 162,2 km em Goiás e 218,1 km em Minas. A conclusão das obras dos 53,9 quilômetros beneficiará nove municípios: Cristalina, Ipameri, Campo Alegre de Goiás, Catalão e Cumari, em Goiás, e Araguari, Uberlândia, Uberaba e Delta, em Minas Gerais.

O trecho, concedido em 2013, faz parte da 3ª Etapa de Concessões de Rodovias Federais e é administrado pela concessionária MGO Rodovias. Atualmente, a concessão prevê um investimento na ordem de R$ 3 bilhões, a serem realizados em 30 anos. Desde que a MGO assumiu o segmento concedido, já houve destinação de R$ 1,5 bilhão, previsto em contrato, para a construção de novos trevos, viadutos, retornos em nível e desnível e pontes duplicadas.

LIBERAÇÃO DE RECURSOS – Na ocasião, o ministro da Infraestrutura celebrou a liberação de recursos, via bancada federal do estado de Goiás, para manutenção de trechos rodoviários da BR-158 e BR-452. Freitas reafirmou a parceria entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, para a conclusão de obras importantes para a infraestrutura. “Esse remanejamento das emendas parlamentares de infraestrutura para a otimização dos recursos da União no estado é fundamental para conclusão das obras em rodovias”, destacou.

Ao todo, serão remanejados R$ 235 milhões, que serão aplicados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em contratos de manutenção de 30 quilômetros da BR-158 e de 180 quilômetros da BR-452. “Estamos aqui para facilitar a vida da população, para facilitar a vida dos caminhoneiros, a vida daqueles que fazem a diferença e daqueles que geram emprego. Fazer infraestrutura é uma missão muito nobre, porque, no final das contas, e em última análise, quem faz infraestrutura está salvando vidas, gerando emprego, gerando renda e fazendo a diferença”, finalizou.

A cerimônia contou com a presença da deputada federal, Flavia Morais (PDT, líder da bancada goiana na Câmara dos Deputados, do deputado federal José Nelto Lagares (PODE), deputado federal Dr. Zacharias Calil (DEM), do líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (PSL), Prefeito de Catalão, Adib Elias (PMDB), deputado federal João Campos (PRB), Senador Vanderlan Cardoso (PP), vice-governador de Goiás, Lincoln Tejota (PROS), deputado federal Adriano do Baldy (PP), prefeito de Cristalina, Daniel Sabino Vaz (PSB), prefeito de Campo Alegre, Zé Antônio (PP) e o diretor-executivo do DNIT, André Kuhn.

*Assessoria Especial de Comunicação Ministério da Infraestrutura