Prefeitura de Goiânia abre processo de credenciamento para pediatras

A partir desta quinta-feira,04, médicos pediatras já podem se inscrever no processo de credenciamento de profissionais que vão atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Goiânia, nas áreas de urgência e emergência pediátrica. O edital já foi publicado no Diário Oficial do Município .

Os profissionais credenciados serão lotados em várias unidades que serão definidas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A escala de plantão está definida no edital e a proposta é que sejam mantidos 2 pediatras em cada plantão. O credenciamento terá validade de 1 ano e a contratação será feita de acordo com a demanda.

A contratação de novos pediatras atende à necessidade de ampliação do atendimento de urgência pediátrica, que hoje é concentrado no Cais Campinas. “A medida tem por objetivo descentralizar esse atendimento, dando mais opção de acesso aos usuários, e consequentemente reduzir a superlotação no Cais Campinas”, explica a secretária municipal de Saúde, Fátima Mrué.

O edital com o regulamento pode ser acessado no site http://www.saude.goiania.go.gov.br, no link ‘Credenciamento Médico’. Esclarecimentos: (62) 3524-3822.