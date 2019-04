Zacharias Calil se reúne com representantes internacionais e consolida parceria para construção do Hospital da Criança

O deputado federal Zacharias Calil (DEM-GO) recebeu na tarde desta quarta feira (3), em seu gabinete em Brasília, a equipe da ONG internacional World Family Organization (WFO), para discutir os últimos passos para a construção do Hospital da Criança e do Adolescente de Goiás. Participou da reunião também o presidente da Goinfra, Ênio Caiado.

Durante a reunião, foram apresentadas as plantas baixas de outros hospitais construídos pela organização e salientada a urgência da construção do Hospital da Criança e do Adolescente de Goiás, uma vez que o Hospital Materno-Infantil, unidade estadual de referência para esse tipo de assistência, enfrenta grande crise.

Segundo o deputado, a construção do hospital se dará em tempo recorde, cerca de dois anos, caso seja consolidada a parceria. Durante a reunião, ficou agendada para o próximo dia 17 de abril uma visita de representantes da WFO a Goiânia, que contará com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Otimista, Zacharias acredita que na ocasião serão discutidos os detalhes finais para a execução do projeto.

Membro titular da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, Zacharias avalia a situação do Materno-Infantil como “crítica e urgente, na qual o que seriam procedimentos de simples atendimento estão sendo agravados pela superlotação e pela falta de infraestrutura e de profissionais.”

Ainda sobre a situação emergencial do Materno-Infantil, Zacharias sugeriu a transferência da demanda de pacientes para o Hugol, onde existem leitos e UTIs que não estão sendo utilizados e que podem ser adaptadas para unidades pediátricas.

A WFO é organização não-governamental associada ao Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas (ONU) e atua na construção de unidades de saúde em países em desenvolvimento. Com estrutura pré-fabricada, os hospitais construídos podem custar até 40% menos que os convencionais. A instituição já construiu mais de dez hospitais em diversos estados do País, além da capital federal.