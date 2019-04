Bolsonaro diz que horário de verão deve acabar neste ano

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira que deve acabar com o horário de verão. Segundo ele, o assunto já foi discutido com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e deve ser anunciado em breve.

– A ideia nossa é que não tenha horário de verão neste ano. Está quase certo – disse Bolsonaro em encontro com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília.

O presidente disse ter recebido estudos do deputado João Campos (PRB-GO) e debatido o tema com a área responsável no governo. Na segunda-feira passada, Bolsonaro já havia afirmado que pedira ao ministro de Minas e Energia um estudo para avaliar o fim do horário de verão .

Este ano, a duração do horário especial foi mais curta do que nos anos anteriores: foi de 4 de novembro de 2018 a 16 de fevereiro.

Historicamente, esse período começa no terceiro domingo de outubro, mas seu início em 2018 foi adiado por conta do segundo turno das eleições, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Se não houvesse o adiamento, aumentaria a diferença de horário entre os estados do Sul e do Sudeste e os que já têm fuso diferente, atrapalhando a divulgação dos resultados das urnas.

Sem grande efeito

Em vigor desde 1931, a mudança de horário foi uma estratégia do governo para gerar economia de energia, já que, durante a estação, as pessoas chegavam em casa e ligavam os chuveiros, ocasionando picos de consumo e grande desperdício.

Com o passar dos anos, porém, os picos passaram a ser registrados nos momentos mais quentes ao longo do dia, com grande utilização de aparelhos de ar-condicionado, sobretudo no comércio.

Por isso, a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (Abesco), por exemplo, entende que a alteração nos relógios não se justifica mais.

Em setembro de 2017, o governo federal chegou a anunciar a intenção de abandonar o horário especial a partir de 2018, mas voltou atrás.

Na ocasião, o anúncio gerou polêmica. Em cidades litorâneas, como o Rio de Janeiro, o comércio reclamou alegando que o horário de verão incentivava o consumo em bares e restaurantes no fim da tarde.

Atualmente, cerca de 30 países do mundo adotam o horário de verão.

Fonte: O Globo