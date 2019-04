Caiado transfere governo para Rio Verde durante a 18ª Tecnoshow

Apontado por Ronaldo Caiado como a espinha dorsal da economia goiana, o agronegócio vai ganhar ainda mais protagonismo em Goiás na próxima semana. A partir de segunda-feira (8/4), Rio Verde será a sede simbólica do Estado. A transferência do governo estadual para o município ocorre paralela aos cinco dias da Feira de Tecnologia em Agronegócio (Tecnoshow).

Caiado formalizará o ato solene com a presença de todo secretariado, às 9h de segunda-feira (8/4), na abertura oficial da Tecnoshow. A transferência simbólica do governo estadual para Rio Verde atende à Lei nº 20.425, de 18 de março deste ano. De 8 a 12 de abril, o governador, os chefes de poderes e secretários vão despachar diretamente do município, localizado no Sudoeste goiano.

Essa força-tarefa em Rio Verde, envolvendo diversos órgãos estaduais, marca o lançamento do “Gabinete em Ação – Onde tem Goiás, tem Governo do Estado”. Trata-se de um programa cujo objetivo é concentrar as ações da gestão estadual em um determinado município. Além de aproximar a população do poder público, a iniciativa visa resolver situações que possam estar pendentes. O governador Ronaldo Caiado participará da Feira no primeiro dia, nos demais os secretários se revezam no Gabinete em Ação.

“Vamos realizar audiências, fechar parcerias e promover atividades, demonstrando que o governo é parceiro e está presente. As portas, que já estavam abertas, agora estão mais próximas também”, comentou o governador Ronaldo Caiado sobre o programa Gabinete em Ação.

Internacionalização

A Tecnoshow está dando passos longos rumo à expansão. Em sua primeira participação como governador, Ronaldo Caiado negocia a criação de um pavilhão internacional. A ideia é assinar um protocolo de intenções entre os países que já confirmaram presença nesta edição (Hungria, Indonésia, Argentina, Macedônia do Norte, Coréia do Sul, Belarus, Bolívia e Uruguai).

A partir de 2020, será instalado um ambiente para rodadas de negócios internacionais durante a feira. Até lá, o Governo de Goiás planeja convidar outros países para aderir ao protocolo de intenções. Além de dar maior visibilidade à feira, a presença de comitivas internacionais pode contribuir com a tecnologia e inovação para o agronegócio.

Gabinete em Ação em Rio Verde

Pelo menos 20 braços do poder público estadual devem instalar gabinetes provisórios em Rio Verde na próxima semana. Confira as ações previstas pelas principais pastas:

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) – Secretário Antônio Carlos Neto cumprirá agenda nos dias 8 e 9 de abril. Superintendentes e gerentes participarão de reuniões de articulação e parceria nos cinco dias da feira. Estão programados encontros com produtores rurais, para levantar demandas do setor, e com representantes de entidades ligadas à agropecuária para apresentação da Câmara Temática de Estratégia, Competitividade e Políticas Públicas do Agronegócio do Estado de Goiás – O Agro é de Todos. Serão realizadas reuniões com a presidência e a diretoria da Comigo (organizadora da feira) para falar de parcerias para a Tecnoshow Comigo 2020 e do Instituto de Ciência e Tecnologia Comigo (ITC), assim como com representantes do Banco do Brasil, com o intuito de abordar o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO Rural).

Secretaria de Governo (Segov) –Secretário Ernesto Roller atenderá na terça-feira (9/4), das 8h às 12h. Agenda com prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, e demais prefeitos da região; representantes da Câmara Municipal e empresários locais.

Secretaria de Estado da Educação (Seduc) – Secretária Fátima Gavioli inaugura, na segunda-feira (8/4), a quadra poliesportiva do Colégio Estadual Ismael Martins Vieira, em Rio Verde, e realiza reuniões com gestores da regional. Seduc Itinerante fará atendimentos dentro da estrutura da Tecnoshow.

Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás) – Secretário Edival Lourenço participa da abertura da Tecnoshow. Tem agendas com representantes da Cultura na administração municipal e com entidades e produtores culturais da região. Tratará sobre projetos do Governo de Goiás e parcerias com o setor cultural da região. Secretário será acompanhado por gerentes e superintendentes de algumas áreas.

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) – O secretário Rafael Rahif assinará na segunda-feira (8/4) termo de cessão de uso dos ginásios Heráclito Fernandes de Lima e Jerônimo Martins, além do estádio Mozart Veloso do Carmo, para a prefeitura de Rio Verde. Os espaços serão utilizados em projetos sociais de iniciação esportiva em futsal, vôlei, basquete e handebol. A previsão é que os projetos atendam 500 crianças e adolescentes.

Detran – Presidente Marcos Roberto Silva acompanha agenda do governador na segunda-feira (8/4). Haverá ainda ações do programa educativo Detranzinho no decorrer da semana em escolas da cidade.

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) – Na segunda-feira (8/4), o presidente Robson Vieira participará da abertura da Tecnoshow e visita estandes do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) e da Universidade de Rio Verde (UniRV), instituições que têm projetos de pesquisa fomentados pela Fapeg. Também participa de encontro com pesquisadores do Polo Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) de Tecnologias Agroindustriais do IF Goiano. No fim do dia, visita a sede da UniRV, na cidade de Rio Verde.

Sobre a Tecnoshow

Com foco no desenvolvimento de tecnologias voltadas ao agronegócio, a Tecnoshow Comigo já é referência no Centro-Oeste. Todos os anos o evento reúne centenas de expositores em uma área de 60 hectares. Em 2018, atraiu 106 mil visitantes e movimentou R$ 2,5 bilhões em negócios. A previsão dos organizadores é que este ano a feira supere os números já registrados e bata novos recordes.