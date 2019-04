Danny Queiroz e Elan Rúbio são atrações do Lowbrow neste sábado

Amy Winehouse, Bruno Mars, O Rappa e Djavan são alguns dos nomes que irão integrar o setlist do show deste sábado, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. A programação musical ficará por conta dos cantores Danny Queiroz e Elan Rúbio, que irão se apresentar a partir das 22h30. A entrada terá um valor de R$ 10, até as 22 horas.

Com mais de três anos de carreira, Danny Queiroz toca reggae, pop rock e soul. Além de composições autorais, como “Vem Comigo Ver o Pôr do Sol” e “Hold Me”, o músico conta com o CD “Moonlight”, lançado no início de 2018. Ele também participou da estreia do reality show The Four Brasil, exibido pela Record TV, e, atualmente, integra a banda Quinto Porto.

Já Elan Rúbio tem mais de dez anos de carreira e conta com pop rock, reggae, xote e Música Popular Brasileira (MPB) em seu repertório. Além de interpretações de canções de grandes nomes nacionais e internacionais, o cantor também costuma levar para o público algumas das suas músicas autorais.

Além do show, o público poderá conferir a exposição “Bailinho”, que apresenta cerca de 15 obras inspiradas no Carnaval, entre fotografias, desenhos, dobraduras e impressões, entre outros. Os trabalhos são todos de autoria do Babakisses, projeto independente comandado pelo artista visual Lucas Ruiz e pela designer Amanda Daher.

Serviço

Show de Danny Queiroz e Elan Rúbio

Data: 06/04 (sábado)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário do show: 22h30

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Reservas: (62) 3991-6175

Entrada: R$ 10 (até 22h)