Equipe da ABC conhece projeto de educação tecnológica em Rondônia

Equipe da Agência Brasil Central (ABC) está em Porto Velho (RO) para conhecer melhor a mediação tecnológica, projeto que leva ensino interativo a alunos do ensino médio de comunidades distantes daquele Estado. A ideia é implantar esse modelo de ensino em municípios goianos, por meio de um convênio entre a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e a ABC.

Em Rondônia, a mediação tecnológica está em seu 3º ano de atividade e já colhe resultados com a aprovação de alunos do ensino médio em vestibulares e com boas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As aulas são transmitidas ao vivo via-satélite, com a presença física de professor-mediador em sala de aula e professores-âncoras, que ministram as aulas nos estúdios.

De acordo com a professora-mestre Daniele Brasil, que participou da implantação do projeto, além do uso da tecnologia, o diferencial para os bons resultados da iniciativa em Rondônia, está justamente no capital humano. “Os professores usam a criatividade, a motivação e a interpretação em frente às câmeras com aulas criteriosamente preparadas por eles e por toda a equipe pedagógica”, diz animada. Ela conta que em uma das escolas, onde o projeto funciona, 33 estudantes prestaram vestibular e 21 foram aprovados, inclusive um deles para o curso de Medicina.

Atualmente, são 116 escolas e 5.581 alunos assistindo às aulas, em 326 salas, nos locais de difícil acesso do Estado, a exemplo de comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. As salas de aula contam com antena parabólica para receber o sinal do satélite. A diferença para o Ensino a Distância (EAD) está na interatividade, pois os alunos podem tirar dúvidas simultaneamente por meio do chat. Um dos professores do estúdio atua tirando as dúvidas pelo computador, enquanto outro ministra a aula.

Para que os alunos se interessem mais pelo conteúdo, a dupla de professores reveza as aulas e respostas interativas. Na transmissão da aula, são utilizados recursos tecnológicos com vinhetas, aberturas, com figurino de acordo com o tema da aula e uma linguagem moderna e motivacional. Os alunos recebem um computador ou tablet onde podem assistir às aulas quantas vezes for necessário. Em Rondônia, a Seduc mantém um convênio com o Instituto Federal (IF), referência em ensino a distância e detentor do satélite que transmite o sinal dos estúdios.

Em Goiás, a ABC, por meio da TV Brasil Central, seria a responsável pela transferência de tecnologia e transmissão das aulas em seus estúdios. “Como o satélite da TV Brasil Central tem cobertura em toda a América do Sul, a ABC é a parceira ideal para a Seduc implantar a mediação tecnológica”, diz Alexandre Momotuk, engenheiro da ABC.

De Rondônia, as equipes da ABC e da Seduce se deslocam para Manaus (AM), onde a mediação tecnológica já funciona há dez anos. De acordo com a secretária da Educação de Goiás, Fátima Gavioli, a pretensão da pasta é a de levar ensino a comunidades como os Kalunga, na região Nordeste e suprir necessidades em comunidades rurais de Goiás. Há também a intenção de estender o projeto.