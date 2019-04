Evento ‘Viva a Praça Cívica’ acontece neste domingo

Trazer a população de volta à Praça Cívica, na região central da capital. Esse é o objetivo da iniciativa do governador Ronaldo Caiado e da presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), a primeira-dama Gracinha Caiado, que vão realizar neste domingo (07/04) o ‘Viva a Praça Cívica’. O evento, realizado em parceria com a Prefeitura de Goiânia, contará com diversas atividades para revitalizar o espaço e acolher os moradores. “É um convite especial às famílias. Vamos iniciar uma ação para dar mais vida a esse espaço, que é de todos! Quero ver essa Praça cheia de gente!”, anunciou Caiado nas redes sociais.

O evento começa às 8h30, com o hasteamento das bandeiras e 500 bombeiros mirins cantarão os hinos do Brasil e de Goiás ao som da banda do Corpo de Bombeiros. Em seguida, será realizado um passeio ciclístico em volta do anel interno da Praça Cívica com a participação do governador Ronaldo Caiado. “Quem quiser participar é só levar a bicicleta e se divertir”, adianta o tenente coronel dos Bombeiros, Fernando Caramaschi.

Durante o evento, os Bombeiros também irão oferecer uma série de oficinas como a de tirolesa, de escalada móvel e primeiros socorros. Os profissionais farão demonstração de salvamento, darão dicas de segurança e de combate ao incêndio. “Nosso foco é sempre estar próximo da sociedade e essa é uma oportunidade de dar dicas de segurança e prevenção. Quem estiver lá vai sair com conhecimentos para que possa evitar futuros acidentes”, ressalta Caramaschi.

Uma exposição com os carros novos e antigos dos Bombeiros ainda promete fazer a alegria das famílias. O tenente coronel conta que estará exposta a primeira ambulância da corporação – uma Chevrolet /GM Caravan da década de 1980 –, além de um Jeep de 1971 que era usado no transporte dos profissionais e no combate a incêndios na época. Veículos novos, como uma auto escada mecânica e o helicóptero da instituição, também estarão disponíveis para fotos.

Diversão para a criançada

As crianças terão atividades exclusivas só para elas. Além da distribuição de suco e pipoca, os pequenos poderão se divertir com as atividades lúdicas que serão desenvolvidas na Praça por animadores e participar de oficinas de noções de culinária. O espetáculo Livro Mágico, da companhia de dança Noah, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), também será exibido durante o evento. Os pequenos poderão se divertir e aprender com o Detranzinho, projeto do Departamento de Transito (Detran) de Goiás que oferece atividades pedagógicas sobre segurança e legislação no trânsito.

População quer mais atividades no local

A ideia de trazer atividades para a Praça Cívica foi muito bem recebida pela população. O baiano Cleber da Silva Morais, de 20 anos, que está há três meses em Goiânia, observou que o local “é bem parado e poderia ter algo melhor para a juventude”. Já a servidora pública Nelma Mota ressaltou que a instalação de equipamentos de atividades físicas no espaço poderia beneficiar muitas pessoas. “Seria muito bom porque hoje estamos com um sério problema de sedentarismo e a prática física é pouca para quem não tem acesso.”

O professor de filosofia Daniel Feliciano sugere que o governo invista em atividades culturais no espaço para que a comunidade volte a frequentar o espaço. “Acho que podia ser apresentado alguma coisa na área de cultura, artesanato, trazer o povo para praça. O lugar do povo é na praça, então traz o povo pra cá!”, pediu. Investimento também foi a sugestão da professora Cláudia Lopes, que argumenta que o local deve atrair os turistas da capital para ser mais bem aproveitado. “É investir mais no lazer e no visual, porque desde que seja um lugar bonito, o turista vem para conhecer e gastar”.

Cuidado com o patrimônio público

Desde que tomou posse, Caiado tem dado atenção especial da Praça Cívica, a qual considera um dos principais patrimônios da população goiana. Em um dos seus frequentes passeios com Gracinha, o governador teve a ideia de fazer uma ação para que o goiano desenvolva ainda mais o espírito cidadão e de conscientização sobre a valorização dos bens públicos, que são de todos. “Precisamos enfrentar essa cultura de depredação do patrimônio público. Temos que criar um ambiente acolhedor para as famílias. Dar maior conforto aos trabalhadores que estão voltando para casa”, pontuou.

Caiado e Gracinha se reuniram dias depois (25/03) com a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) de Goiás, Salma Saddi, e representantes da Prefeitura de Goiânia no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, para tratar do projeto. Na ocasião, o governador propôs a união de forças para recuperar a Praça Cívica e frisou que zelar pela conservação de qualquer outro patrimônio cultural é obrigação dos gestores em todas as esferas, para que as pessoas possam conviver com sua própria história. “Vamos recuperar todo o patrimônio, independente de quem o tenha feito”, disse.