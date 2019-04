Seis bandas goianas autorais se apresentam na Monkey neste sábado

A Monkey Goiânia terá, neste sábado (06), uma edição especial do evento “Rockaria”, em comemoração ao aniversário do músico Zó Dias. A programação, que terá início às 20 horas, incluirá shows de seis bandas goianas e discotecagem. Uma das atrações será a banda Urumbeta do Espaço, que conta com o próprio Zó Dias, nos sintetizadores, além de Oliver Melo, na guitarra, Renato Marciano, na bateria, e Iann Domenes, no baixo.

Criada em 2012, a Urumbeta do Espaço leva para o público um som instrumental espacial, associando música e astronomia. Suas músicas são autorais e recebem influência de post-rock, space rock e música psicodélica. O grupo lançou, em 2015, o EP “Primeiro Contato”. Outra banda que se apresentará no evento é a Oslo, que tem um ano de existência e toca músicas autorais com nuances de rock alternativo e indie rock.

A Oslo é composta por: Aranyatt Dutra (vocais), Wesley Rodrigues (bateria), Jônata Cardoso (baixo), Watyllas Lopes (guitarra) e Gabriel Barberis (guitarra). Com quase um ano de existência, a banda Quandefé também subirá no palco da Monkey, apresentando punk rock autoral. O grupo já tocou em eventos como Festival Rock in Roça, Rockriativo e Festival Let’s Rock.

É formada por Kellen Lomazzi (vocais), Moacir Caetano (baixo), Brix Melton (guitarra), Victoria Martins (guitarra) e Thiago Simmonds (na bateria). Exclusivamente na apresentação de sábado (06), quem assumirá a bateria será Leo Santana. Já a banda Sê Bastião levará para o público muito indie rock autoral.

Fundada em 2018, a banda conta com Rayssa Almeida (baixo), Gui Mesquita (teclados e pads), Thayrone Reis (guitarra), Paulo Prieto (bateria) e Marcelo Sissá (guitarra e vocais). A edição especial do “Rockaria” também terá show da banda Riso do Abismo, que foi fundada em 2014 e tem como integrantes Thiago Victório (violão e vocais), Lucas Castro (guitarra), Victor Brasil (baixo) e Luis Feitoza (bateria).

Abordando temas como bullying, síndrome do pânico e relacionamentos mal resolvidos, a banda toca rock alternativo autoral. A Riso do Abismo lançou, em 2018, o EP “Notas do Subterrâneo”. Fechando a lista de bandas do evento, está a Rural Killers, composta pela vocalista Sarah Tannus, o baterista Eduardo Ornelas, o guitarrista Johnny Oliveira e o baixista Pogoh Oliveira.

Formada em 2015, a banda também toca apenas músicas autorais, no estilo southern stoner rock, com inspirações do southern rock e do stoner metal. A Rural Killers já se apresentou em diversos eventos de destaque, dividindo palco com bandas como Sepultura, Matanza e CPM 22.

Serviço

“Rockaria” com bandas Urumbeta do Espaço, Oslo, Quandefé, Sê Bastião, Riso do Abismo e Rural Killers e DJ Alexandre Perini

Data: 06/04 (sábado)

Horário: 20h

Local: Monkey Goiânia (Rua 242 nº 222, Setor Leste Universitário – Goiânia)

Entrada: R$ 10 (até 23h) e R$ 15 (após 23h)