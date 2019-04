Caiado aborda importância do Rio Araguaia em encontro de reflexão sobre a Amazônia

Goiás foi uma das vozes ouvidas na noite do sábado (06/04), durante encontro de ambientalistas, generais do Exército e políticos para uma reflexão sobre o futuro de um tesouro nacional: a Amazônia brasileira. A convite do secretário Nacional de Segurança Pública, general Guilherme Theophilo, o governador Ronaldo Caiado participou do evento promovido Fundação Amazonas Sustentável e Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Caiado ampliou a pauta, e falou da importância de se preservar e reconhecer também o Rio Araguaia, um dos mananciais mais importantes do País.

Um dos criadores do movimento Amazônia para Sempre, o ator Victor Fasano elogiou Caiado pela ideia de implantar em Goiás um parque ao longo da área do rio Araguaia, algo em torno de dois mil quilômetros atravessando o Cerrado e a Amazônia. “É um projeto lindíssimo que surgiu em Goiás e que une os fazendeiros com os ambientalistas para a preservação e a produção. Tudo junto”, comemorou Fasano. “É um projeto que você [Caiado] vai encampar e que vai ser um sucesso. Vai servir de cópia para todas as outras bacias hidrográficas do Brasil.”

A tradição da família Caiado na preservação ambiental foi relembrada pelo governador, que falou de Leolídio Caiado, um dos ambientalistas que mais escreveu sobre o Araguaia. “Temos o compromisso com o meio ambiente de recuperar o nosso rio Araguaia. Ver aquele rio, que é uma referência do nosso estado de Goiás, sendo uma referência mundial”, projetou. E o governador enfatizou que deseja o apoio de o idealizador do ‘Amazônia para Sempre’ na execução dessa tarefa. “Goiás conta com você, com a sua presença, o seu prestígio nacional e internacional para nós recuperarmos aquela beleza”, ressaltou.

Engenharia florestal e PhD em biologia pela Universidade de Harvard, o ambientalista Virgílio Viana, da Fundação Amazônia Sustentável, reforçou a importância dos rios goianos, considerados cabeceiras de muitos rios na Amazônia e outras bacias hidrográficas brasileiras. Para Viana, é essencial proteger as nascentes e áreas de mata ciliar, além dos espaços de recarga de aquíferos são fundamentais para a preservação da água.

Água é um recurso cada vez mais escasso no planeta, ressaltou Virgílio Viana, e é essencial que a gente cuide bem desse patrimônio que Goiás tem e o Brasil também é pródigo, que são as nossas águas doce, rios, lagos, nascentes. “Queria dizer aqui a minha menção de apoio a tudo que vem sendo feito nessa gestão no Estado de Goiás”, destacou o ambientalista.

Os governadores Antonio Denarium (Roraima), general Marcos Rocha (Rondônia) e Wilson Lima (Amazonas) também participaram. O general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, comentou a importância do encontro entre os governadores, militares e representantes do governo federal.

General Heleno salientou que o foco é provocar uma união de ideias, princípios e valores para a condução das regiões do Brasil. “[O encontro] é para buscarem essa identidade e perseguir os mesmo objetivos. Não é fácil, o país é grande demais, mas temos problemas comuns que têm de ser tratados de forma coletiva”, apontou.