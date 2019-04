“Gesto é homenagem à força do produtor rural”, diz Caiado ao abrir a Tecnoshow

O governador Ronaldo Caiado participou, na manhã desta segunda-feira (08/04), da abertura da Tecnoshow Comigo, a maior feira de tecnologia e agronegócio da América Latina realizada em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás. Na ocasião, Caiado também assinou a transferência simbólica da sede do governo estadual para o município, atendendo a Lei nº 20.425, que foi aprovada e sancionada em 18 de março. “Hoje o Estado de Goiás se curva para cumprimentar não só Rio Verde, mas todos os produtores da região e do Estado de Goiás. O gesto votado lá na Assembleia Legislativa, proposta do presidente da Casa, Lissauer Vieira, e sancionado por mim é uma homenagem ao produtor rural que mostrou que fez a diferença em todos esses anos,” disse Caiado.

Com a transferência, os chefes de todos os poderes e secretários estaduais vão despachar em Rio Verde até o dia 12 de abril, data do encerramento da feira. O vice-governador, Lincoln Tejota, destacou que a mudança da sede do Governo de Goiás engrandece a região Sudoeste do Estado e reconhece a importância do agronegócio goiano e do evento para o desenvolvimento do País. “A Tecnoshow é uma oportunidade que nós temos de mostrar que o nosso Estado e nossa economia têm jeito, e tem condições de avançar”, argumentou.

Já o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, agradeceu Caiado pela transferência da sede do governo. “Rio Verde hoje é a casa de apresentação para o Brasil. Uma casa de apresentação para o produtor rural brasileiro”, comemorou. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissauer Vieira, classificou o dia como histórico para o município. “É uma homenagem a uma das cidades mais pujantes do Brasil, por conta do trabalho do suor da obstinação de cada homem trabalhador do campo”, observou Lissauer.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, fez questão de participar do evento, que considera um dos mais importantes do País. Em seu discurso, ela disse que veio a Goiás para ouvir os produtores e ver, de perto, as necessidades do setor, e aproveitou ainda para ressaltar a importância do agronegócio e do cooperativismo no Brasil. “Aqui está o exemplo. Queria deixar o exemplo do que pode dar certo, é o cooperativismo, onde a cooperativa recebe o produto, ela transforma, agrega valor e depois sai com valor agregado. O Brasil hoje tem uma janela de oportunidades”, disse.

Desafios para o Agronegócio

Em seu discurso, o governador agradeceu o apoio dos produtores rurais e lembrou que defende o agronegócio há 35 anos e, por isso, se sente em casa em Rio Verde ao lado desses trabalhadores. Disse ainda que o homem do campo é especialista em superar adversidades e é por isso que ele, que também tem sua raiz no meio rural, está comprometido com uma gestão transparente e de qualidade. “Nós produtores rurais sabemos superar as dificuldades e Goiás vai ser referência nacional no final de quatro anos, vocês podem ter certeza disso. Nós vamos mudar a forma de governar e vamos fazer com que o setor produtivo se empolgue cada vez mais”.

Motivo de reclamações dos produtores, a deficiência no fornecimento de energia elétrica se tornou um dos pontos de estrangulamento do crescimento do Estado. Desde que assumiu o governo, Caiado tem exigido da Enel mais investimentos no setor. Na Tecnoshow, o governador aproveitou a presença da ministra Tereza Cristina para pedir apoio para solucionar o que chamou de “situação inaceitável”. “Aqui todo mundo está funcionando na base do gerador. Não tem energia elétrica no campo”, criticou. “A Aneel, que é a agência de controle, tem que aplicar regras duras e firmes para garantirmos o desenvolvimento de Goiás.”

A recriação da Secretaria de Agricultura também foi citada por Caiado, que garantiu que vai reestruturar todo o setor em Goiás. “Vamos dar dimensão ao agronegócio, recuperar a Emater e a Agrodefesa para retribuir o trabalho que todos os agricultores fazem por Goiás. Retribuir a quem trabalha e quem produz. Estamos investindo forte, buscando com que os nossos secretários trazer cada vez mais condições de investimento”, explicou o governador.

As condições das estradas e o combate à violência no campo foram abordados no discurso. Caiado contou que encontrou mais de 5 mil quilômetros de rodovias intransitáveis e que tem feito parcerias com as prefeituras para dar aos produtores condições de escoamento das safras. “Temos que mostrar a nossa capacidade de superar tudo isso”, ressaltou. Com relação a dar mais segurança ao campo, o governador falou da ação da Patrulha Rural Referenciada, que contará com um centro de controle em Goiânia, garantindo que a polícia chegue às propriedades rurais com rapidez. “Vamos combater para valer o crime que está invadindo o setor rural no nosso estado. É o meu compromisso.”

Logo após a abertura da Tecnoshow, o governador Ronaldo Caiado entregou cinco viaturas para o Corpo de Bombeiros, modelo Auto Bomba Tanque Salvamento, que podem ser utilizadas nas operações de combate a incêndio e de busca e salvamento. Um dos veículos será destinado à corporação que atua em Rio Verde.

‘Gabinete em Ação’ é lançado em Rio Verde

Durante o evento também foi inaugurado o “Gabinete em Ação – Onde tem Goiás, tem Governo do Estado”, programa que tem o objetivo de concentrar diversas ações do Executivo estadual em um só lugar. Além de aproximar a população do poder público, a iniciativa visa resolver situações de teor burocrático que possam estar pendentes na região. “Isso é uma demonstração de respeito ao cidadão que aqui mora, e que desenvolve a economia da cidade”, disse Caiado.

Até a próxima sexta-feira, 12, último dia da Feira, pelo menos 20 braços do poder público estadual instalam gabinetes provisórios em Rio Verde. Conforme destacou o secretário de Governo, Ernesto Roller, o objetivo do programa é fazer com que os goianos se sintam mais próximos da gestão estadual. “Estaremos todos aqui despachando, atendendo demandas, conhecendo as pessoas, levando os pleitos e construindo soluções. Viemos para servir a população de Rio Verde e de toda a região”, destacou.

O primeiro ato oficial do governador Ronaldo Caiado no Gabinete em Ação foi a assinatura, junto a embaixadores convidados e o presidente da Comigo, Antônio Chavaglia, do termo de Cooperação Técnica com Embaixadas. O documento prevê a instalação do Pavilhão Internacional para o evento em 2020. O objetivo é diversificar a balança comercial do Estado ao atrair mais visitantes e expositores de outros países.