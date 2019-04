Programação Semanal Teatro Sesc Centro

Nesta semana, no palco Sesc artistas goianos e do Espírito Santo. O Sesc Centro também realiza, a partir de amanhã, dia 9, a oficina de Percussão com o músico e percussionista Léo de Paula.

E como parte da programação cultural paralela, o grupo paulista Chocobrothers se apresenta no Circo Laheto, com entrada livre e gratuita para toda população! O espetáculo faz parte do projeto Palco Giratório, do Sesc Nacional.

Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência pela Bilheteria Digital: sescgo.com.br/teatrosesccentro.

O Teatro Sesc Centro fica no Sesc Centro, localizado na Rua 15, esquina com Rua 19, Centro – Goiânia (GO). Fotos e materiais extras dos espetáculos foram postados no Drive para facilitar o seu acesso! Basta baixar no link https://goo.gl/ryt8FK.

Oficina: Oficina de Percussão

Oficineiro: Leo de Paula – ES

Data: 9 a 12 de abril

Horário: 14h às 18h

Local: Sesc Centro

Público-alvo: Músicos e estudantes de música e público em geral

Em pauta, pandeiro brasileiro, roda de samba, ritmos afro-brasileiros e bateria de escola de samba. Cada uma das temáticas será abordada tanto na teoria quanto na prática, abrangendo aspectos como contexto histórico, aspectos técnicos dos instrumentos, além da prática de conjunto. Léo de Paula é músico, percussionista, produtor e professor com raízes no carnaval carioca, além de apresentações em locais como Carnegie Hall (Nova Iorque), Kolarac Hall (Sérvia), Paleiskerk (Holanda) e Purcell Room (Londres).

Inscrições: presencialmente na Central de Atendimentos do Sesc Centro – vagas limitadas

Preço: R$ 25 (Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado)

R$ 35 (Artistas e estudantes da área)

R$ 50 (público em geral)

Espetáculo: Mistérios da Páscoa

Grupo: Du Caixote Cia De Teatro (GO)

Data: 11 de abril – quinta-feira

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Teatro para crianças

Classificação Indicativa: 1 ano

Duração: 60 min

Triste com as pessoas por não mais se lembrarem do verdadeiro sentido da Páscoa, o coelhinho decide não distribuir os ovos achocolatados. Primeiro, os seres humanos precisam retomar valores e aprender o respeito ao próximo e o amor. Numa linda floresta, a bicharada apronta a maior confusão até encontrar o caminho para realizar essa missão. Música ao vivo, dança, poesia e cordel animam a história.

Preço: R$ 5 (Trabalhadores do comércio e dependentes)

R$ 6,50 (Conveniados)

R$ 7,50 (Meia-entrada)

R$ 15 (Inteira)

Show: Música Viva

Grupo: Violino Lounge Band (GO)

Data: 12 de abril – sexta-feira

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Instrumental

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 60 min

Com a proposta de interpretar um vasto repertório da música brasileira e mundial, a banda traz neste show uma seleção plural de canções que atravessam décadas, da MPB ao clássico passando pelo tango, além do bom e velho rock’n roll. O show conta a participação especial da cantora Jéssica Soares.

Preço: R$ 8,50 (Trabalhadores do comércio e dependentes)

R$ 10,50 (Conveniados)

R$ 11,50 (Meia-entrada)

R$ 23 (Inteira)

Show: Concerto de Percussão – SESC PARTITURAS

Artista: Léo de Paula (ES)

Data: 13 de abril – sábado

Horário: 17h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Percussão

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 50 min

O Sesc Partituras traz um recital de música contemporânea escrita para percussão, com instrumentos típicos brasileiros, marimba, eletrônica, obras para pandeiro, chocalhos, sementes amazônicas, convidados e muito mais! Num verdadeiro passeio por estilos, sonoridades e linguagens artísticas, o concerto evidencia o potencial protagonista da percussão.

Entrada gratuita mediante retirada antecipada de ingressos

Espetáculo: Chocobrothers – Palco Giratório 2019

Grupo: Chocobrothers

Data: 13 de abril – sábado

Horário: 17h

Local: Circo Laheto (Av. H, esq. c/ 72, Parque da Criança – Jardim Goiás, Goiânia)

Gênero: Circo

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 50 min

Com trilha sonora composta por músicas dos anos 70, o espetáculo será cheio de brilho, ritmo, glamour e encanto. Bem humorado, os personagens são colocados em situações embaraçosas e engraçadas, combinando suas ações com técnicas circenses, garantindo assim diversão para toda a família.

Entrada gratuita