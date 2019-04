Professor Alcides busca aproximação com novo ministro

A troca do ministro na Educação está sendo concretizada nesta terça-feira, dia 09, e visa pacificar o ministério que vinha convivendo com crise interna desde o início do governo do presidente Jair Bolsanaro (PSL), fato que ocasionou quase duas dezenas de demissões na pasta em pouco mais de três meses de gestão.

Único representante de Goiás na Comissão de Educação da Câmara Federal, o deputado Professor Alcides (PP) era considerado pelo ex-ministro Ricardo Vélez Rodríguez como elo do MEC com os prefeitos goianos e tinha bom relacionamento com a equipe do ex-ministro.

Neste momento, o parlamentar participa da posse do novo ministro Abraham Weintraub e já vai buscar diálogo com a nova equipe do ministério. “Vamos procurar o novo ministro para que a gente possa ter com ele o mesmo atendimento que nós tínhamos para Goiás”, disse.

“Esperamos que ele dê conta de pacificar os problemas deixados por Ricardo Vélez e que o MEC volte a atuar na sua plenitude para que, juntos, possamos construir uma Educação diferente para o Brasil”, acrescentou.

Professor Alcides já quer uma audiência com Abraham Weintraub para esta semana. “Nós temos uma demanda muito grande para com Goiás e espero alinhar tudo isso com ele para que a gente não sofra problemas de continuidade na área da educação em Goiás”, concluiu.