“Trazer toda estrutura do Estado a Rio Verde é agradecer pelo que fazem por Goiás”, diz Caiado em sessão da Assembleia na Tecnoshow

Durante o primeiro dia da 18ª Tecnoshow Comigo, na segunda-feira (08/04), o governador Ronaldo Caiado participou de sessão solene da Assembleia Legislativa, que, assim como o governo estadual, transferiu simbolicamente sua sede para Rio Verde. Em seu primeiro ato, o Poder Legislativo entregou o título de cidadão goiano ao empresário e agropecuarista paulista Adair Boldrin e homenageou, com certificado do mérito legislativo, várias personalidades que contribuíram para o crescimento do município e de Goiás.

Ronaldo Caiado ressaltou a importância da transferência como gesto de reconhecimento à população de Rio Verde. “Trazer toda estrutura do Estado é dizer muito obrigado pelo que fazem pelo Estado”, afirmou. Segundo o governador, ao receber o projeto de lei que transformou o município em sede simbólica dos poderes Executivo e Legislativo, aprovado por unanimidade na Assembleia, não teve dúvida em promulgar a matéria. “No mesmo momento coloquei Goiás à disposição”. Caiado disse que a Tecnoshow é um evento que engrandece o Estado. “Aqui é pesquisa, tecnologia, produtividade. É trabalho! Aqui é para aprender, estudar e trabalhar 24 horas para sair com qualificação e levar o que se aprende para a propriedade rural”, garante.

O governador parabenizou os homenageados da sessão solene e saudou os presentes sublinhando que todos ali vieram com um objetivo só: trabalhar para que Rio Verde continue sendo referência nacional no Agronegócio. “A Assembleia Legislativa representa toda a população de Goiás. Como tal, está credenciada a oferecer uma honraria. É uma distinção que vocês e seus familiares, amigos, funcionários, podem mostrar em sua trajetória de vida. É o respeito, reconhecimento daqueles que legislam em prol do nosso Estado de Goiás”, afirmou.

O presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, destacou que a Tecnoshow Comigo é uma das maiores feiras do Brasil e a maior do Centro-Oeste e nada mais justo que uma homenagem a Rio Verde, ao Sudoeste goiano “e ao celeiro e a pujança do agronegócio”. De acordo com o deputado, quando conversou com o governador – que sempre defendeu o setor produtivo – gostou da ideia. “É uma feira muito importante, com tantas tecnologias agrícolas. É uma homenagem a tanto produtores rurais que trabalham e produzem em benefício de Goiás e para alimentar o mundo”, reiterou.

Parceria

Durante a sessão solene itinerante, o presidente da Assembleia ressaltou o trabalho de parceria com o Estado. “Temos a nossa independência. Isso está sendo a marca da nossa gestão, mas é uma independência com diálogo, com parceria, com transparência para podermos convergir para o positivo”, explicou. Lissauer disse que o Estado está caminhando para ser a oitava economia do Brasil e para que continue avançando é preciso de parceria com o governo para construção de projetos importantes. “É só construindo a mãos juntas que nós vamos conseguir tirar Goiás dessa crise e elevá-lo aos maiores patamares. A Assembleia Legislativa e a população goiana podem ter certeza que somos e seremos parceiros do Executivo”, sublinhou.

Durante a Tecnoshow, o governador Ronaldo Caiado recebeu a doação de um imóvel construído em parceira pelo Ministério Público, empresários, Poder Judiciário e a população de Rio Verde. No local funcionará uma unidade prisional do Estado. O prédio, que estava orçado em R$ 20 milhões, custou R$ 7 milhões ao grupo de doadores.