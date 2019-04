“Corpo de Bombeiros de Goiás é exemplo para todo Brasil”, disse Caiado

O governador Ronaldo Caiado foi o padrinho da turma com os mais novos oficiais e praças que concluíram com êxito o Curso de Operações em Incêndio (COI) promovido pelo Centro de Operações e Tecnologia de Incêndio (COTI), em Anápolis. Os formandos receberam seus distintivos em solenidade realizada na manhã desta quarta-feira (11/4) com a presença dos familiares, amigos, autoridades e lideranças do município. Os combatentes saem preparados para planejar, coordenar e executar atividades de combate a incêndios urbanos, conforme a doutrina e o padrão de procedimentos da corporação. Houve ainda demonstração de combate a incêndio em contêiner e a entrega de novas viaturas e equipamentos ao 3º Batalhão Bombeiro Militar.

Entusiasmado, Caiado afirmou que o Corpo de Bombeiros de Goiás é um exemplo para todo Brasil e que o alto nível de comprometimento e capacitação constante é marca registrada da corporação. “Temos os nossos batalhões especializados, altamente treinados e também com os cães mais bem avaliados. Esse é o diferencial do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Aonde vocês chegam vocês são ouvidos. Vocês hoje fazem escola e estão formando bombeiros do país todo”, destacou o governador.

A turma que se formou nesta quinta-feira é composta por 22 participantes, 19 são goianos, um veio do Amapá e dois pertencem à Força Aérea Brasileira. “Vi aqui ânimo, garra e brilho nos olhos do orador ao dizer que vocês se superaram durante as 200 horas pesadas de curso para que tivessem essa certificação hoje, como especialistas no combate a incêndios. Todos nós estamos extremamente orgulhosos de vocês”, parabenizou o governador.

O Comandante Geral do CBMGO, Coronel Dewislon Adelino Mateus, se sensibilizou com a presença de Caiado na formatura dos combatentes. “Sabemos da agenda atribulada do governador e ele enaltece nossa corporação ao estar aqui prestigiando nossos profissionais”, afirmou. Ainda segundo o coronel, esta foi a primeira vez desde 2012, ano de inauguração do centro em Anápolis, que um governador visita as instalações. “É uma honra muito grande. Ele fez de tudo para estar aqui. É um governador presente e que está junto da tropa e da sociedade”, declarou em discurso. Caiado ainda foi agraciado com uma lembrança: uma machadinha com seu nome gravado, que recebeu diretamente de um dos oficiais.

Referência nacional

Caiado aproveitou para frisar o protagonismo dos bombeiros goianos em operações como as realizadas em Brumadinho, Minas Gerais. “Quando acontece um acidente como aquele, qual é a primeira equipe que chega para dar suporte? Os bombeiros militares de Goiás. Foi matéria no Brasil todo. E não parou por aí. O governo de Minas Gerais solicitou mais duas novas idas do Corpo de Bombeiros de Goiás à região de Brumadinho. Eles foram reconhecidos nacionalmente”, alegra-se.

O secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, desejou sucesso à nova tropa especializada e pontuou que o governo do Estado tem como meta aprimorar seus quadros para se tornar referência nacional da área. “Desafiamos todos os Estados para que se mostrem mais competentes, mais especializados que as forças policiais, bombeiros e sistema prisional do Estado de Goiás. Vemos hoje aqui unidade de excelência especializando, formando, trabalhando, profissionais daqui e de fora, dando mais tranquilidade à nossa população e levando nosso know how, nossa experiência para ser multiplicada por outros Estados”, assinalou.

O governador também atribuiu o sucesso do evento “Viva a Praça Cívica”, no último domingo (7/4), na capital, à participação da corporação. “Foi um dia que ficou marcado na vida de Goiânia. Impressionante a maneira que vocês receberam a população da cidade, com tirolesa, com lugar para as crianças poderem pular na rede, todo tipo de orientação para as famílias”, comentou.

O curso

Durante o curso, os alunos assistiram a aulas e participaram de instruções práticas de comportamentos extremos do fogo, dinâmica e objetivos gerais do combate a incêndio, técnicas e táticas utilizadas para extinguir o fogo e organização de grandes operações, além de atividades de queima em contêiner e resgate de vítimas em ambiente confinado. “Para atender a população goiana com precisão e rapidez, precisamos estar sempre bem treinados. O Curso de Operações em Incêndio reforça o aprimoramento profissional dos nossos bombeiros militares”, destacou o Comandante Geral do CBMGO, Coronel Dewislon Adelino Mateus.

Entre 2015 e 2019, o Centro de Operações e Tecnologia de Incêndio (COTI), em Anápolis, formou 157 especialistas. Além do Curso de Operações em Incêndio (COI), a unidade oferece os cursos de Instrutor Flashover e Gerenciamento de Operações de Incêndio (CIGOI). Comprovando sua expertise, o COTI ainda envia oficiais instrutores para ministrar cursos em outros Estados, como Amazonas e Bahia, onde já formou 62 alunos.

Diocese de Anápolis

Após a formatura no Centro de Operações e Tecnologia de Incêndio, o governador Ronaldo Caiado foi recebido em um almoço oferecido pelo bispo Dom João Wilk, da Diocese de Anápolis. “É uma alegria poder voltar à minha cidade natal, agora como governador do Estado, para encontrar nosso bispo e relembrar minha infância e adolescência”, comentou.

Nesta que foi a sua primeira visita oficial à sua terra natal enquanto governador, Caiado teve ainda, pela manhã, um encontro com lideranças políticas de Anápolis na Prefeitura, para apresentar projetos e, conforme destacou, “articular ações que estejam em sintonia com as demandas dos conterrâneos”. O governador, que estava acompanhado pelo secretário de Indústria e Comércio, Wilder Morais, foi recebido pelo prefeito Roberto Naves, vários vereadores, empresários e servidores.