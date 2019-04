6º Sesc Geek movimenta fim de semana em Goiânia

Neste fim de semana, dias 13 e 14, o Sesc Faiçalville, em Goiânia, abre as portas para o maior evento geek do estado. Em dois dias de programação gratuita e aberta a toda população, o Sesc Geek leva ao público uma agenda recheada de workshops, bate-papos, palestras e oficinas com profissionais renomados, além de desfiles de cosplay, apresentações de k-pop, batalhas just dance, apresentações musicais e muito mais.

Uma das grandes atrações da 6ª edição do evento é o show do grupo Ciência em Show, um time de professores que repercute nas redes ensinando Ciência de maneira descomplicada e descontraída (cienciaemshow.com.br). A apresentação acontece neste domingo, 14, às 17h.

As portas da unidade estarão abertas durante todo o fim de semana, das 12h às 20h, e os interessados nas atividades devem realizar as inscrições gratuitas no dia do evento. As vagas são limitadas!