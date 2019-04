Banda formada só por mulheres leva samba para o palco da Monkey Goiânia

A Monkey Goiânia promoverá, neste sábado (13), o evento “Afrikaliente Samba”, que será comandado pela banda M’bandi e pelo DJ Bruno Caveira. O evento começará às 21 horas e a entrada terá o valor de R$ 10, até as 23 horas, e R$ 15, após esse horário. Formada somente por mulheres, a M’bandi levará para o público samba e suas variações, incluindo samba de roda e partido-alto.

A banda é composta por Ananda Azevedo (pandeiro e atabaque), Anna Campos (ganzá), Evelin Cristina (reco-reco e percussão), Janaina Gomes (pandeiro), Leticia Betarello (surdo e djembê), Marina Duarte (ganzá e agbê) e Rebeca Barbosa (violão e cavaco). Todas elas cantam nas apresentações. Com um ano de existência, a M’bandi apresenta músicas autorais e canções de grandes vozes femininas do samba.

Entre as artistas presentes no seu repertório estão Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, Elizeth Cardoso, Clara Nunes, Glória Bonfim, Elza Soares, Leci Brandão, Juçara Marçal, Mart’nália e Vó Caju. O nome da banda também é inspirado numa mulher, Nzinga Mbandi Ngola, conhecida como Rainha Ginga ou Ana de Sousa.

Ela foi rainha dos antigos reinos de Ndongo e Matamba, na região Sudoeste da África. Já o DJ Bruno Caveira, que faz discotecagem de música brasileira e afrolatinidades, tem como referências nomes como Paulinho da Viola, Chico Science, Coco Raízes de Arcoverde, Alceu Valença, Banda Reflexus, Cidadão Instigado, Baiana System, Os Tincoãs e Noriel Vilela.

Com 12 anos de carreira, o DJ Bruno Caveira também é pesquisador musical. Além de curtir o som, o público do evento poderá aproveitar dobradinha de caipirinha, cozumel e catuaba e promoção de chope puro malte, até as 23 horas. A Monkey Goiânia fica na Rua 242 nº 222, no Setor Leste Universitário, em Goiânia.