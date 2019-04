Benito Di Paula chega a Goiânia com a turnê “Fim de Papo”

Com quase 50 anos de carreira, o cantor e compositor Benito Di Paula dá adeus aos palcos com a turnê “Fim de Papo”. Em Goiânia, o show será realizado no próximo dia 14 de junho, semana do dia dos namorados, às 21h no Teatro Rio Vermelho. Durante a apresentação, o artista trará releituras dos seus principais sucessos e terá a participação especial do filho, Rodrigo Vellozo.

Sobre o nome escolhido para a turnê, “Fim de Papo”, Benito explica “pensei neste nome por ser de fato o fim de um longo e delicioso papo que venho tendo com meus fãs, de forma ininterrupta, há quase 50 anos. Rodarei o Brasil novamente, retornarei a cidades que visito quase que anualmente e outras tantas que pedem meu show há muito tempo”.

Autodidata, pianista, cantor e compositor. Estas são algumas palavras que podem ser usadas para descrever o artista Benito Di Paula. Em seu legado, são 35 discos gravados e mais de 45 milhões de cópias vendidas pelo mundo.

Nesta última grande turnê, Benito Di Paula passará por mais de 120 cidades, não só do brasil, mas da Itália, de Portugal, da França e ainda dos Estados Unidos.

Serviço

Show Benito Di Paula

Data: 14 de junho de 2019

Local – Teatro Rio Vermelho na Rua 4, 1400 – St. Central.

Horário – 21h

Ingressos: Cadeira Vip fã: 140 meia e 280 inteira

Cadeira Vip 100 meia e 200 inteira

Cadeira superior 80 meia e 160 inteira

Pontos de venda: Óticas Diniz, site e app Furando a Fila