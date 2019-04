Caiado: “Anápolis tem potencial para ser maior ponto logístico do Centro-Oeste”

Na primeira visita oficial à sua terra natal enquanto governador, realizada nesta quinta-feira (11/4), Ronaldo Caiado teve encontros com lideranças políticas de Anápolis para apresentar projetos e, conforme destacou, “articular ações que estejam em sintonia com as demandas dos conterrâneos”. A abertura de diálogo foi classificada como ‘essencial’ pelos anapolinos já que foram tratados assuntos que movem a economia da cidade, como o Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) e o Aeroporto de Cargas. O governador estava acompanhado do secretário de Indústria e Comércio, Wilder Morais.

Caiado foi recebido pelo prefeito Roberto Naves, vários vereadores, empresários e servidores. No encontro, o governador reforçou que Anápolis é um ponto estratégico de Goiás e que, com a privatização da Ferrovia Norte-Sul, vai ganhar ainda mais evidência no cenário nacional. “Anápolis tem potencial para ser o maior ponto logístico do Centro-Oeste brasileiro”, enfatizou o governador, ao demonstrar disposição para realizar projetos em conjunto com a gestão municipal.

Roberto Naves agradeceu o compromisso de Caiado com Anápolis e ressaltou que essa parceria entre o poder público municipal e estadual é um exemplo de como se fazer política. “Estamos provando que os interesses da população têm que estar acima dos interesses partidários e pessoais. Pode ter certeza, governador, que a cidade de Anápolis está muito feliz com o senhor”, reforçou.

Infraestrutura

Em entrevista coletiva, o governador informou que está buscando parcerias com a iniciativa privada para desenvolver o projeto de ampliação e reestruturação do Daia. “Não tem mais espaço para o governo ficar investindo bilhões de reais em obras de infraestrutura. É hora de buscar parcerias público-privadas para que possamos alavancar o Brasil”, explicou.

Já o prefeito de Anápolis endossou a postura de Caiado no que diz respeito a buscar investimentos para Goiás. “O governador está trabalhando diuturnamente pelo Daia e sabemos que já determinou que o secretário Wilder Morais dialogue com as empresas a respeito dos incentivos fiscais. Não é, de forma alguma, o objetivo desse governo permitir a saída de indústrias de Anápolis, e sim trazer cada vez mais interessados”, comentou Roberto Naves.

O empresário Edson Tavares, que esteve no encontro com Caiado, elogiou a preocupação do governo estadual com a segurança do Daia. Nesta manhã, ocorreu a formatura de bombeiros no Curso de Operações em Incêndio, realizada no Centro de Operações e Tecnologia de Incêndio, dentro do complexo. “É o primeiro governador que vem até essa academia. Já houve vários incêndios no Daia, mas agora temos essa unidade bem posicionada”, disse. Ele destacou que, com a presença dos bombeiros, as apólices de seguro das indústrias tiveram valor reduzido em até 20%.

Assunto que também preocupa os anapolinos, o Aeroporto de Cargas esteve em pauta durante visita de Caiado. A obra, cuja previsão de entrega era 2014, está inacabada. O governador defende que a estrutura possa ser submetida a um leilão, nos moldes do que ocorreu com a Ferrovia Norte-Sul. “Tenho pedido ao ministro Tarcísio Gomes [da Infraestrutura] que nos ajude a alavancar uma obra que custou mais de R$ 420 milhões. Não sei como, mas custou. Precisamos fazer com que isso tenha um retorno para a sociedade goiana”, ressaltou.

Ao fim do evento, o vereador Teles Júnior comentou o perfil ético e responsável de Caiado. “O governador conversou com todos nós, olho no olho, e falou sobre a realidade do governo, que não é fácil”. Para ele, além da infraestrutura, outras áreas precisam voltar aos trilhos em Goiás como, por exemplo, educação e saúde. “Acredito que estamos em boas mãos, e que o Caiado vai saber trabalhar a potência do nosso Estado”, finalizou.