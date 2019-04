Fundação suíça conhece execução do Programa Jovem Aprendiz

Representantes da Fundação Tutator conheceram o trabalho de acompanhamento feito pelo MP

O presidente do Instituto Promover, Valdinei Valério, e a Superintendência de Gestão em Recursos Humanos (SGRH) do Ministério Público de Goiás recebeu nesta sexta-feira (12/4) representantes da fundação suíça Tutator. A visita, organizada pelo Instituto Promover (Iphac), teve como objetivo apresentar à comitiva como é desenvolvido o Programa Jovem Aprendiz na instituição.

O presidente do Iphac, Valdinei Valério da Silva, destacou que o MP-GO é referência na formação de jovens. “O grande momento do programa se dá no aprendizado prático. O MP se importa com os jovens e os trata com respeito. Aqui, eles não são encarados como mão de obra barata; antes, desempenham funções importantes, o que dá mais efetividade na formação profissional”, destacou.

Gilles Concordel, presidente da fundação Tutator, fundação que auxilia no financiamento para expansão do Programa Jovem Aprendiz, reafirmou a necessidade de se tratar os jovens como pessoas com prioridades e necessidades e dar a eles oportunidades. “O nosso desejo é o de aproveitar a experiência do MP-GO e ver como a fundação pode dar mais valor ao trabalho que é feito”, ponderou.

Valdinei afirmou ainda que o fato de o MP-GO desempenhar um papel tão fundamental na formação desses adolescentes faz com que a instituição seja considerada, de forma destacada, para visitas institucionais sempre que a fundação recebe comitivas de organizações que auxiliam na manutenção e expansão do projeto.

O Instituto Promover ainda promoveu um encontro entre a Fundação Tutator e a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDs). Em reunião, foi discutido o uso de tecnologias para ressocialização de jovens em conflito com a legislação. O presidente da fundação Tutato, Gilles Concordel, apresentou ao secretário Marcos Cabral experiências realizadas em outros países.