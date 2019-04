Lowbrow terá encerramento da exposição ‘Bailinho’

Após dois meses em cartaz na galeria de arte do Lowbrow Lab Arte & Boteco, a exposição “Bailinho” chega ao fim neste sábado (13), com uma projeção de imagens captadas durante todo seu processo experimental. Os vídeos, que serão exibidos das 22 horas às 00h30, em tecidos, mostram a arrumação, as vestimentas, a dança, a música e o pós festa, em looping, para reforçar a ideia de movimento. A edição é assinada por Matheus de Godoy.

A mostra conta com 15 obras inéditas, entre fotografias, desenhos, dobraduras e impressões, de autoria do Babakisses, projeto independente comandado pelo artista visual Lucas Ruiz e pela designer Amanda Daher. Além de referências do universo dos artistas, como moda, fotografia e acessórios, os trabalhos exploraram a temática Carnaval. Godoy e o artista Ricardo Masi também participam do projeto, como convidados.

Música

Neste dia, o público também poderá conferir um show de Luciana Clímaco, que fará uma apresentação dedicada à Tropicália e “seus frutos”. Além de nomes do rock dos anos 70, como Chico Buarque, Tim Maia, Jorge Ben Jor, Novos Baianos, Os Mutantes e Secos & Molhados, ela interpretará canções de artistas atuais, como Céu e Francisco, el Hombre.

A cantora estará acompanhada por Luiz Clímaco, no violão, Yan Ferreira, na guitarra, e Zé Junqueira, na bateria. O vocalista da banda Produto Interno Groove Michel Edere e a flautista Adriana Losi também farão participações especiais nesta apresentação, que está marcada para às 22h30. Já a entrada terá um valor de R$ 10, até às 21 horas.

Com 17 anos de carreira, Luciana Clímaco já se apresentou em diversos bares de Goiânia e festivais como Bananada, Canto da Primavera, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), Goiânia Canto de Ouro e Goiânia Noise, entre outros. Em 2014, iniciou o projeto Indústria Orgânica, no qual interpreta músicas de Gregory Carvalho e divide com ele os vocais.

Dois anos depois, lançou seu álbum “Ambígua”, com canções de compositores pouco visitados na cena musical goiana. A cantora também fez parte de projetos como “Elas por Elas” e “Grandes Nomes do Choro”, ao lado de cantoras como Karine Serrano e Débora di Sá, e há 14 anos desenvolve um trabalho de pesquisa focado no samba de raiz, resgatando sambas dessa vertente.