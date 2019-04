Marcelo Martins, ex – João Lucas e Marcelo, apresenta novo show no Vilão em Goiânia

O cantor e compositor Marcelo Martins- ex- integrante da dupla João Lucas e Marcelo, que teve sucesso internacional com hits como “Eu quero Tchu, eu quero tcha”, “Louca Louquinha”, “Joga o Copo pro Alto”, “Agora é pra valer”, “Morango e Mel”, é a atração deste sábado,13 de abril, no Vilão em Goiânia.

Finalizando seu primeiro disco solo, Marcelo promete apresentar algumas canções inéditas ao público do evento, além de cantar sucessos que foram hits do Brasil enquanto ele fazia parte da extinta dupla João Lucas e Marcelo. “Os sucessos da dupla não podem faltar. Foram eles que me fizeram conhecido no Brasil todo e o público adora”, revela.

Marcelo, destaca ainda que grandes sucessos do momento também fazem parte do repertório do show. “É um show alegre, dançante, envolvente e animado”, revela Marcelo.