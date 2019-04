Sine Goiânia oferece 139 vagas para pessoas com deficiência

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), oferece nesta sexta-feira, 12, 139 oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência. No total, são 286 vagas de trabalho. Interessados devem procurar a unidade do Sine ou acessar o aplicativo Sine Fácil

Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 7h30 às 18h, para efetivar cadastro.

Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar Carteira de Identidade e Trabalho, além de CPF e comprovante de endereço atualizado. Caso as características profissionais preencham as exigências da firma empregadora, o Sine realiza o encaminhamento.

Os cidadãos podem acessar também o aplicativo Sine Fácil para agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis. Com o sistema, a população pode acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (MTb). O aplicativo, que é gratuito, pode ser baixado no Google Play – loja online para distribuição de aplicações para dispositivos com o sistema Android.

Confira vagas para PCD

Agente de passagens 1

Ajudante de padeiro 18

Atendente hospitalar 1

Auxiliar de armazenamento 22

Auxiliar de limpeza 5

Auxiliar de logistica 5

Auxiliar de padeiro 3

Chapa (movimentador de mercadoria) 16

Enfermeiro 1

Motorista de caminhão 1

Operador de caixa 30

Porteiro 3

Repositor de mercadorias 32

Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) 1

Vagas geral

Analista de suporte técnico 2

Armador de estrutura de concreto 1

Arte-finalista 4

Assistente administrativo 1

Auxiliar administrativo 2

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 2

Auxiliar de pessoal 1

Auxiliar operacional de logística 7

Chefe de serviço de limpeza 2

Churrasqueiro 1

Cobrador externo 1

Consultor de vendas 3

Corretor de imóveis 12

Costureira de máquina overloque 1

Costureira de máquina reta 1

Costureira em geral 5

Costureiro na confecção em série 1

Cozinheiro do serviço doméstico 2

Cuidador de idosos 1

Eletricista auxiliar 14

Eletricista de instalações de veículos automotores 2

Empregado doméstico arrumador 1

Enchedor de lingüiças 2

Fiscal de piso 2

Gerente de departamento de vendas 1

Impressor serigráfico 2

Instrutor de aprendizagem em informática 1

Jardineiro 2

Lavador de artefatos de tapeçaria 1

Marceneiro 4

Massoterapeuta 3

Mecânico de auto em geral 2

Mecânico de automóvel 2

Mecânico de manutenção de motocicletas 1

Modelista 1

Motorista de caminhão 3

Operador de betoneira 6

Operador de empilhadeira 6

Operador de máquina pneumática 2

Operador de pá carregadeira 1

Passador a ferro a vapor 3

Pasteleiro 1

Pedreiro 3

Pintor de automóveis 2

Polidor de metais 1

Programador de internet 2

Recepcionista de hotel 1

Representante comercial autônomo 10

Revisor de tecidos acabados 2

Soldador 2

Supervisor de vendas comercial 1

Técnico em segurança do trabalho 1

Técnico mecânico em ar condicionado 1

Vendedor de serviços 1

Vendedor interno 2

Vendedor pracista 4