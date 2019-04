Terapeuta ensina como ter saúde física e mental com técnica baseada em Física Quântica

Goiânia receberá, neste sábado e domingo (13 e 14), o curso sobre a metodologia terapêutica Homeostase Quântica Informacional (HQI). Ela permite que o indivíduo, por meio de sua consciência, acesse e elimine traumas que atingem a estabilidade do seu corpo, da sua mente e das suas emoções, os três elementos essenciais para o ser humano.

O conteúdo será abordado pelo terapeuta paulista Carlos Ceccato, das 08 às 18 horas nos dois dias, no Edifício New Business Style, que fica na Avenida Deputado Jamel Cecílio, número 2496, no Jardim Goiás, em Goiânia. Ele estuda e pratica a técnica da HQI há quatro anos, atuando como professor e terapeuta desse método.

O especialista, que integra o Grupo HQI e também tem formação em Comunicação Digital, é irmão do professor Sérgio Ceccato Filho, idealizador da Homeostase Quântica da Essência. No curso, serão abordados aspectos da saúde emocional, mental e física, tanto no âmbito pessoal quanto no organizacional, por meio da Física Quântica Informacional.

O objetivo é fazer com que o participante compreenda como adquirir saúde emocional, mental e física por meio do autocontrole, que é entendido como uma capacidade natural do ser humano e que depende de entendimento para ser acessado. Segundo a HQI, o processo de compreensão se dá por meio da abordagem do estudo quântico dos três elementos da essência humana, da conscientização e da interação entre tais elementos.

A metodologia da Homeostase Quântica Informacional possibilita a manutenção da harmonia entre eles. Assim, os participantes poderão saber como equilibrar a mente, as emoções e o corpo, o que pode contribuir para um estilo de vida mais independente e saudável. Carlos Ceccato abordará a técnica terapêutica em si, além de fundamentos teóricos e científicos da HQI.

O curso inclui ainda assuntos como funcionamento do processo para adquirir autocontrole com saúde emocional, mental e física, manutenção da ressonância interna positiva e escolha entre possibilidades. Cada participante do curso receberá um certificado e também terá direito a um atendimento individual de duas horas com Carlos Ceccato.

Os interessados podem tirar dúvidas e saber todas as informações sobre valores e formas de pagamento, bem como se inscrever para o curso, pelo e-mail contato@grupohqi.com.br e pelos telefones (62) 99223-5995 e (19) 2512-6831.