Lissauer inicia reforma administrativa da Assembleia com previsão de economia de gastos 

O projeto que será levado a cabo pela Mesa Diretora da Assembleia, comandada pelo presidente Lissauer Viera (PSB), tem quatro objetivos: fortalecer o poder, aumentar a transparência, modernizar a estrutura administrativa e economizar recursos com as despesas de custeio.

A reforma administrativa será feita em duas etapas e se constitui na pedra angular da gestão de Lissauer, que foi eleito presidente da Assembleia pregando a independência do Legislativo e o repasse integral duodécimo constitucional por parte de Executivo.

De acordo com Lissauer, na primeira da reforma serão feitas as adequações do quadro de servidores por meio de extinção 90 cargos comissionados e 13 secretarias, a criação da função de chefias de gabinete de deputados, a instituição do terceiro turno, dentre outras medidas.

O impacto financeiro, segundo estudos da assessoria técnica da Assembleia, no primeiro momento chegará a apenas R$ 241 mil por mês, nisso incluindo o reajuste das verbas de gabinete que foram aumentadas pela Câmara dos Deputados e que por lei a Assembleia é obrigada a seguir.

A previsão dos técnicos do Legislativo é de que o impacto financeiro inicial seja reduzido com o passar do tempo pela economia gerada, por exemplo, da adoção do terceiro turno, que praticamente zera o pagamento de horas de extras para os servidores nas sessões noturnas do plenário e das comissões.

A economia nos gastos da Casa seria efetivada com segunda etapa reforma, que ainda está sendo elaborada, que poderia alcançar cifras superiores a R$ 2 milhões mensais, o que permitiria inclusive a viabilização da conclusão das obras da nova sede da Assembleia, no Park Lozandes, na região leste de Goiânia.

“Vamos implementar projeto de reforma administrativa do poder de comum acordo com o deputados e com certeza o Legislativo dará sua contribuição neste momento de dificuldade financeira pela qual passa Goiás e o Brasil”, assinalou Lissauer.